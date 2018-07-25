



Главу Узбекистана поздравили зарубежные коллеги



ТАШКЕНТ, 25 июля. /УЗИНФОРМ/. 24 июля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отпраздновал свой 61-й день рождения. По этому случаю вчера глава Узбекистана провел телефонные разговоры с главами Российской Федерации Владимиром Путиным, Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым, Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, Таджикистана Эмомали Рахмоном, Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Коллеги пожелали Ш.Мирзиёеву крепкого здоровья, благополучия и новых больших успехов во всех его начинаниях, а также состоялось обсуждение актуальных вопросов двусторонней повестки дня и проблем региональной и международной политики, представляющих взаимный интерес. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи