Главу Узбекистана поздравили зарубежные коллеги

Главу Узбекистана поздравили зарубежные коллеги25.07.2018 10:09
ТАШКЕНТ, 25 июля. /УЗИНФОРМ/. 24 июля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отпраздновал свой 61-й день рождения.
По этому случаю вчера глава Узбекистана провел телефонные разговоры с главами Российской Федерации Владимиром Путиным, Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым, Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, Таджикистана Эмомали Рахмоном, Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Коллеги пожелали Ш.Мирзиёеву крепкого здоровья, благополучия и новых больших успехов во всех его начинаниях, а также состоялось обсуждение актуальных вопросов двусторонней повестки дня и проблем региональной и международной политики, представляющих взаимный интерес.
УЗИНФОРМ