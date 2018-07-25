



В МИД Узбекистана проведены новые назначения



ТАШКЕНТ, 25 июля. /УЗИНФОРМ/. На текущей неделе в ведомстве внешней политики Узбекистана был произведен ряд новых назначений. Так, новым начальником Управления сотрудничества со странами Америки МИД был назначен Музаффарбек Мадрахимов, ранее занимавший пот главы отдела Управления сотрудничества со странами Восточной, Юго-Восточной Азии и Океании. Также исполняющим обязанности начальника Управления сотрудничества со странами Южной Азии, Ближнего, Среднего Востока и Африки МИД был назначен начальник отдела данного Управления Лутфиддин Ходжаев. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи