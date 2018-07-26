



Делегация МИД Узбекистана вернулась из Чехии



НОВОСТИ В МИРЕ, 26 июля. /УЗИНФОРМ/. 25 июля в Праге завершились двухдневные консультации юридических служб МИД Республики Узбекистан и Чешской Республики, организованные с целью рассмотрения возможностей расширения договорно-правовой базы сотрудничества между двумя странами, а также инвентаризации подписанных двусторонних документов.



В рамках встречи стороны обсудили готовящиеся проекты соглашений с целью своевременной и надлежащей подготовки их к подписанию в ходе предстоящих совместных мероприятий. Стороны также пришли к общему пониманию по вопросу определения статуса документов, имеющихся в договорно-правовой базе сотрудничества. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи