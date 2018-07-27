



Посол Словакии посетил внешнеполитическое ведомство Узбекистана



ТАШКЕНТ, 27 июля. /УЗИНФОРМ/. 26 июля Чрезвычайный и Полномочный Посол Словацкой Республики Ян Бори нанес визит в Министерство иностранных дел Узбекистана.



В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили ключевые вопросы узбекско-словацкой повестки, дальнейшего развития взаимодействия в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других сферах, углубления взаимодействия по линии МИД, парламента, возможность проведения первого заседания межведомственной комиссии по экономическому сотрудничеству.



Стороны также обменялись мнениями относительно итогов состоявшейся 27-28 февраля в Будапеште министерской встречи "Вышеградская группа + Центральная Азия", а также о дате и месте проведения следующего форума.



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