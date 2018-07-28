Делегация Узбекистана провела в Вашингтоне ряд встреч

НОВОСТИ В МИРЕ, 28 июля. /УЗИНФОРМ/. Делегация Узбекистана во главе с руководителем ведомства внешней политики Абдулазизом Камиловым завершила четырехдневный рабочий визит в США, предпринятый с целью участия в прошедшей в Вашингтоне Министерской конференции по вопросам продвижения религиозных свобод.

В состав делегации также вошли первый заместитель Председателя Сената Олий Мажлиса Содик Сафоев, министр юстиции Русланбек Давлетов, заместитель Секретаря Совета безопасности при Президенте Республики Узбекистан Бобур Усманов, член Законодательной палаты Олий Мажлиса и руководитель Национального центра по правам человека Акмал Саидов, специальный представитель Президента Узбекистана по Афганистану Исматилла Иргашев.

В рамках визита 25 июля состоялись встречи делегации с членом Палаты представителей Конгресса США Трентом Келли и сенатором от штата Миссисипи, председателем Хельсинкской комиссии США Роджером Уикером, который является из разработчиков недавней резолюции Сената США, в которой высоко оценивается принятие с момента президентских выборов в Узбекистане в декабре 2016 года мер по улучшению ситуации в сфере свободы вероисповедания, в том числе. одобрение палатами Олий Мажлиса "Дорожной карты" по выполнению в течение года рекомендаций спецпосланника ООН по вопросам религий. Стороны обсудили ряд вопросов узбекско-американской повестки дня.

В состоявшейся 24-26 июля конференции участвовало около 600 представителей из более, чем 80 стран, на уровне глав внешнеполитических ведомств, руководителей международных организаций, религиозных лидеров и активистов гражданского общества.

По итогам форума участниками была принята Декларация Министерской конференции, в которой подтверждена приверженность стран-участниц дальнейшему продвижению свободы вероисповедания.

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