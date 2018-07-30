Курсы валют в Узбекистане на/c 30 июля

ТАШКЕНТ, 30 июля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Центральный банк Республики Узбекистан установил с 30 июля 2018 года следующие курсы иностранных валют к суму для ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также исчисления таможенных и других обязательных платежей, сообщает пресс-служба Центрального банка Республики Узбекистан1.

(036) 1 aвстралийский доллар 5765.99 (702) 1 сингапурский доллар 5723.43 (124) 1 канадский доллаp 5970.33 (986) 1 бразильский реал 2100.29 (156) 1 юань ренминби 1144.23 (756) 1 швейцарский франк 7836.55 (392) 1 японская иена 70.18 (784) 1 диpхам ОАЭ 2121.51 (410) 1 южнокорейская вона 6.99 (818) 1 египетский фунт 438.24 (414) 1 кувейтский динар 25769.36 (826) 1 фунт стеpлингов 10209.70 (458) 1 малайзийский ринггит 1919.18 (840) 1 доллаp США 7791.88 (643) 1 российский рубль 124.19 (949) 1 новая турецкая лира 1605.94 (050) 1 бангладешская така 92.76 (960) 1 СДР 10912.84 (348) 1 венгерский форинт 28.18 (978) 1 евро 9082.22 (364) 1 иранский риал 0.18 (980) 1 украинская гривна 291.72 (398) 1 казахстанский тенге 22.46 (985) 1 польский злотый 2119.95 (934) 1 туркменский манат 2232.63 (203) 1 чешская крона 354.47 (972) 1 таджикский сомони 827.60 (356) 1 индийская рупия 113.58 (975) 1 болгарский лев 4644.66 (376) 1 израильский шекель 2135.41 (971) 1 афганский афгани 107.92 (417) 1 киргизский сом 114.59 (981) 1 грузинский лари 3193.39 (974) 1 белорусский рубль 3925.38 (032) 1 аргентинское песо 285.47 (051) 1 армянский драм 16.25 (048) 1 бахрейнский динар 20627.63 (096) 1 брунейский доллар 5780.33 (937) 1 венесуэльский боливар 0.05 (944) 1 азербайджанский манат 4602.41 (208) 1 датская крона 1219.48 (012) 1 алжирский динар 66.20 (710) 1 рэнд (ЮАР) 591.89 (704) 1 вьетнамский донг 0.34 (400) 1 иорданский динар 10989.96 (368) 1 иракский динар 6.57 (352) 1 исландская крона 74.06 (360) 1 индонезийская рупия 0.54 (192) 1 кубинское песо 7791.88 (634) 1 катарский риал 2140.63 (418) 1 лаосский кип 0.93 (422) 1 ливанский фунт 5.17 (434) 1 ливийский динар 5690.83 (504) 1 марокканский дирхам 823.26 (484) 1 мексиканское песо 418.50 (498) 1 молдавский лей 471.86 (496) 1 монгольский тугpик 3.18 (104) 1 мьянманский кьят 5.38 (578) 1 норвежская крона 951.83 (116) 1 камбоджийский риель 1.94 (586) 1 пакистанская рупия 60.99 (946) 1 румынский лей 1965.02 (682) 1 саудовский риял 2077.67 (941) 1 сербский динар 77.06 (938) 1 суданский фунт 433.96 (760) 1 сирийский фунт 15.13 (764) 1 бат (Таиланд) 233.43 (788) 1 тунисский динар 2895.21 (512) 1 оманский риал 20240.75 (858) 1 уругвайское песо 253.81 (608) 1 филиппинское песо 146.47 (752) 1 шведская крона 881.50 (886) 1 йеменский риал 31.18 (554) 1 новозеландский доллар 5288.35

1 Курсы установлены без обязательств Центрального банка Республики Узбекистан покупать или продавать валюты по данному курсу.

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