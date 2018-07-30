Курсы валют в Узбекистане на/c 30 июля

Курсы валют в Узбекистане на/c 30 июля30.07.2018 23:32
ТАШКЕНТ, 30 июля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Центральный банк Республики Узбекистан установил с 30 июля 2018 года следующие курсы иностранных валют к суму для ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также исчисления таможенных и других обязательных платежей, сообщает пресс-служба Центрального банка Республики Узбекистан1.
|(036)
|1 aвстралийский доллар
|5765.99
|
|(702)
|1 сингапурский доллар
|5723.43
|(124)
|1 канадский доллаp
|5970.33
|(986)
|1 бразильский реал
|2100.29
|(156)
|1 юань ренминби
|1144.23
|(756)
|1 швейцарский франк
|7836.55
|(392)
|1 японская иена
|70.18
|(784)
|1 диpхам ОАЭ
|2121.51
|(410)
|1 южнокорейская вона
|6.99
|(818)
|1 египетский фунт
|438.24
|(414)
|1 кувейтский динар
|25769.36
|(826)
|1 фунт стеpлингов
|10209.70
|(458)
|1 малайзийский ринггит
|1919.18
|(840)
|1 доллаp США
|7791.88
|(643)
|1 российский рубль
|124.19
|(949)
|1 новая турецкая лира
|1605.94
|(050)
|1 бангладешская така
|92.76
|(960)
|1 СДР
|10912.84
|(348)
|1 венгерский форинт
|28.18
|(978)
|1 евро
|9082.22
|(364)
|1 иранский риал
|0.18
|(980)
|1 украинская гривна
|291.72
|(398)
|1 казахстанский тенге
|22.46
|(985)
|1 польский злотый
|2119.95
|(934)
|1 туркменский манат
|2232.63
|(203)
|1 чешская крона
|354.47
|(972)
|1 таджикский сомони
|827.60
|(356)
|1 индийская рупия
|113.58
|(975)
|1 болгарский лев
|4644.66
|(376)
|1 израильский шекель
|2135.41
|(971)
|1 афганский афгани
|107.92
|(417)
|1 киргизский сом
|114.59
|(981)
|1 грузинский лари
|3193.39
|(974)
|1 белорусский рубль
|3925.38
|(032)
|1 аргентинское песо
|285.47
|(051)
|1 армянский драм
|16.25
|(048)
|1 бахрейнский динар
|20627.63
|(096)
|1 брунейский доллар
|5780.33
|(937)
|1 венесуэльский боливар
|0.05
|(944)
|1 азербайджанский манат
|4602.41
|(208)
|1 датская крона
|1219.48
|(012)
|1 алжирский динар
| 66.20
|(710)
|1 рэнд (ЮАР)
|591.89
|(704)
|1 вьетнамский донг
|0.34
|(400)
|1 иорданский динар
|10989.96
|(368)
|1 иракский динар
|6.57
|(352)
|1 исландская крона
|74.06
|(360)
|1 индонезийская рупия
|0.54
|(192)
|1 кубинское песо
|7791.88
|(634)
|1 катарский риал
|2140.63
|(418)
|1 лаосский кип
|0.93
|(422)
|1 ливанский фунт
|5.17
|(434)
|1 ливийский динар
|5690.83
|(504)
|1 марокканский дирхам
|823.26
|(484)
|1 мексиканское песо
|418.50
|(498)
|1 молдавский лей
|471.86
|(496)
|1 монгольский тугpик
|3.18
|(104)
|1 мьянманский кьят
|5.38
|(578)
|1 норвежская крона
|951.83
|(116)
|1 камбоджийский риель
|1.94
|(586)
|1 пакистанская рупия
|60.99
|(946)
|1 румынский лей
|1965.02
|(682)
|1 саудовский риял
|2077.67
|(941)
|1 сербский динар
|77.06
|(938)
|1 суданский фунт
|433.96
|(760)
|1 сирийский фунт
|15.13
|(764)
|1 бат (Таиланд)
|233.43
|(788)
|1 тунисский динар
|2895.21
|(512)
|1 оманский риал
|20240.75
|(858)
|1 уругвайское песо
|253.81
|(608)
|1 филиппинское песо
|146.47
|(752)
|1 шведская крона
|881.50
|(886)
|1 йеменский риал
|31.18
|(554)
|1 новозеландский доллар
|5288.35
1 Курсы установлены без обязательств Центрального банка Республики Узбекистан покупать или продавать валюты по данному курсу.
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