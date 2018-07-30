Туркменистан сменит посла в Узбекистане

НОВОСТИ В МИРЕ, 30 июля. /УЗИНФОРМ/. В минувшую пятницу указом главы Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Узбекистане Шири Шириев, работавший в стране с июня 2012 года, был переведен на другую работу.

Данный пост теперь займет Язгулы Маммедов, ранее являвшийся главой дипимиссии Туркменистана в Малайзии, в Государстве Бруней-Даруссалам, в Республике Индонезия и Королевстве Таиланд.

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