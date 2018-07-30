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Глава Узбекистана подписал указ об усилении мер по защите прав предпринимателей
30.07.2018 09:26

ТАШКЕНТ, 30 июля. /УЗИНФОРМ/. 27 июля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства".

Документ гласит:

"В стране проводятся широкомасштабные реформы по обеспечению беспрепятственного осуществления предпринимательской деятельности, созданию благоприятных условий для ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности республики.

В этих целях отменены встречные проверки и все виды внеплановых проверок, сокращены и упрощены ряд лицензируемых видов деятельности и разрешительных процедур в сфере предпринимательской деятельности. Указанные меры положительно отражаются на развитии деловой среды в стране и рейтинге Республики Узбекистан на международной арене.

Вместе с тем в сфере предпринимательской деятельности сохраняется ряд системных проблем, решение которых позволит устранить имеющиеся препятствия на пути развития бизнеса, привлечь иностранные инвестиции в страну и обеспечить гарантированную защиту прав и законных интересов предпринимателей. В частности:

первое, принятая Концепция совершенствования налоговой политики Республики Узбекистан, направленная на установление надежного партнерства между контролирующими органами и добросовестными субъектами предпринимательства, требует кардинального пересмотра действующей системы проверок, иных видов государственного контроля, а также порядка взыскания налоговых и других обязательных платежей;

второе, накапливаются искусственным путем задолженности по налоговым и другим обязательным платежам, пеням и финансовым санкциям, образовавшиеся в связи с наличием в законодательстве отдельных правовых механизмов, не отвечающих современным требованиям;

третье, действуют неэффективные и излишние контрольные функции государственных органов, приводящие к нарушениям прав и законных интересов субъектов предпринимательства;

четвертое, отсутствуют комплексное регулирование организационно-процедурных аспектов проверок деятельности субъектов предпринимательства и единая целостная система мониторинга их законности, которые не позволяют обеспечить прозрачность деятельности контролирующих органов и объективно оценивать обоснованность проводимых проверок;

пятое, не внедрена система независимого общественного контроля за деятельностью контролирующих органов, обеспечивающая открытость, гласность и непредвзятость проводимых проверок;

шестое, недостатки действующего механизма возмещения физическим и юридическим лицам убытков, связанных с изъятием земельных участков для государственных и общественных нужд со сносом объектов недвижимости, приводят к нарушениям их прав и законных интересов, подрывают доверие субъектов предпринимательства к государству, а также снижают инвестиционную привлекательность страны.

В целях устранения бюрократических преград на пути развития бизнеса, дальнейшего укрепления правовых механизмов защиты субъектов предпринимательства, улучшения инвестиционного климата и деловой среды в стране:

1. Одобрить предложение Уполномоченного при Президенте Республики Узбекистан по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства, Министерства финансов, Государственного налогового комитета и Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан о списании задолженности по фиксированному налогу и пеням, начисленным на данные задолженности, а также задолженности по финансовым санкциям и судебным расходам (за исключением судебных издержек), образовавшиеся на момент вступления в силу настоящего Указа, числящиеся:

  • за физическими лицами, утратившими статус индивидуального предпринимателя до 1 апреля 2018 года, и индивидуальными предпринимателями (в том числе временно приостановившими деятельность), не осуществлявшими финансово-хозяйственную деятельность с 1 апреля 2018 года;
  • за физическими лицами, которым начислена годовая сумма фиксированного налога за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации.

Установить, что списание задолженности, указанной в абзаце первом настоящего пункта, осуществляется в случае восстановления предпринимательской деятельности либо государственной регистрации в установленном законодательством порядке лицами, перечисленными соответственно в абзацах втором и третьем настоящего пункта, в срок до 1 января 2019 года.

Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента совместно с территориальными управлениями Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан оказывать активное содействие в восстановлении предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности, а также государственной регистрации в установленном законодательством порядке лиц, указанных в настоящем пункте, с представлением в Кабинет Министров Республики Узбекистан ежемесячных отчетов о результатах выполненных работ.

2. Отменить порядок единовременного взимания фиксированного налога с физических лиц, осуществляющих деятельность без государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, исчисленного исходя из установленной ставки по соответствующему виду деятельности в годовом размере.

3. Государственному налоговому комитету Республики Узбекистан:

а) совместно с Бюро принудительного исполнения и Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре, Министерством финансов, Министерством экономики и Верховным судом Республики Узбекистан в трехмесячный срок провести инвентаризацию безнадежной к взысканию задолженности по налогам и другим обязательным платежам, пеням, начисленным на данные задолженности, а также задолженности по финансовым санкциям и судебным расходам (за исключением судебных издержек), числящиеся за субъектами предпринимательства – юридическими лицами, с дальнейшим принятием мер по списанию указанной задолженности в установленном порядке;

б) совместно с Верховным судом, Генеральной прокуратурой, Центральным банком, Министерством финансов и Государственным комитетом по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции в месячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения по:

  • порядку приостановления деятельности индивидуальных предпринимателей, имеющих задолженность по налогам и другим обязательным платежам и не осуществляющих предпринимательскую деятельность в течение двух месяцев;
  • упрощению порядка ликвидации организаций, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, а также совершенствованию механизмов списания безнадежной задолженности бездействующих организаций и организаций, учредители которых отсутствуют длительное время.

4. Отменить с 1 сентября 2018 года:

  • плановые проверки, не связанные с финансово-хозяйственной деятельностью субъектов предпринимательства;
  • проверки деятельности субъектов предпринимательства, проводимые в порядке контроля.

5. Установить, что с 1 сентября 2018 года:

  • инициирование проверок деятельности субъектов предпринимательства осуществляется на основе результатов системы "риск-анализа", предполагающей инициирование проверок, исходя из степени риска совершения соответствующим субъектом предпринимательства нарушений законодательства;
  • Генеральная прокуратура Республики Узбекистан является уполномоченным органом по координации проверок деятельности субъектов предпринимательства;
  • все проверки деятельности субъектов предпринимательства, проводимые контролирующими органами, подлежат обязательной регистрации в Единой системе электронной регистрации проверок;
  • проверки деятельности субъектов предпринимательства, проведенные без регистрации в Единой системе электронной регистрации проверок, являются незаконными;
  • результаты проведенных проверок деятельности субъектов предпринимательства вносятся контролирующими органами в Единую систему электронной регистрации проверок в течение трех дней после их завершения.

6. Утвердить и ввести в действие с 1 сентября 2018 года:

  • Перечень видов проверок деятельности субъектов предпринимательства, проводимых по согласованию с уполномоченным органом, согласно приложению № 1;
  • Перечень проверок, проводимых в порядке уведомления уполномоченного органа путем их регистрации в Единой системе электронной регистрации проверок, согласно приложению № 2;
  • Перечень отдельных контрольных функций, передаваемых от контролирующих органов другим организациям, согласно приложению № 3.

7. Контролирующим органам в срок до 1 сентября 2018 года по согласованию с Генеральной прокуратурой и Торгово-промышленной палатой Республики Узбекистан разработать и утвердить соответствующие положения о порядке внедрения в свою деятельность системы "риск-анализа".

Национальному агентству проектного управления при Президенте Республики Узбекистан оказать контролирующим органам содействие во внедрении в свою деятельность системы "риск-анализа".

8. Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций совместно с Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан в срок до 1 сентября 2018 года разработать пилотную версию Единой системы электронной регистрации проверок и с 1 января 2019 года запустить в действие ее полноценную версию, позволяющую:

а) уполномоченному органу:

  • изучать обоснованность принятых контролирующими органами решений на проведение проверок деятельности субъектов предпринимательства и выдавать разрешение с уникальным кодом на их проведение;
  • осуществлять надзор за соблюдением контролирующими органами установленного законодательством порядка проведения проверок;

б) контролирующим органам вносить результаты проведенных проверок;

в) субъектам предпринимательства получать по их запросам информацию о проводимой проверке в виде коротких сообщений (SMS), а также через сеть Интернет в режиме реального времени.

9. Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан:

  • совместно с Уполномоченным при Президенте Республики Узбекистан по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства и Кабинетом Министров Республики Узбекистан в срок до 1 сентября 2018 года в установленном порядке внести в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан проект закона Республики Узбекистан "О государственном контроле деятельности субъектов предпринимательства" с учетом положений настоящего Указа;
  • в месячный срок утвердить Временное положение о порядке согласования и проведения проверок деятельности субъектов предпринимательства контролирующими органами, действующее до вступления в силу Закона Республики Узбекистан "О государственном контроле деятельности субъектов предпринимательства", и Положение о порядке ведения Единой системы электронной регистрации проверок.

10. Принять к сведению, что в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 19 июня 2017 года № УП–5087 "О мерах по коренному совершенствованию системы государственной защиты законных интересов бизнеса и дальнейшего развития предпринимательской деятельности" Торгово-промышленная палата Республики Узбекистан осуществляет мониторинг и участвует при проверках деятельности субъектов предпринимательства – членов Палаты.

11. Рекомендовать Торгово-промышленной палате Республики Узбекистан и другим негосударственным некоммерческим организациям осуществлять общественный контроль за проводимыми проверками деятельности субъектов предпринимательства, об итогах которого ежеквартально представлять информацию в Генеральную прокуратуру Республики Узбекистан.

12. Кабинету Министров Республики Узбекистан в месячный срок утвердить Положение о порядке проведения аттестации должностных лиц контролирующих органов по предоставлению права на проведение проверок деятельности субъектов предпринимательства.

13. Одобрить предложения Уполномоченного при Президенте Республики Узбекистан по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства, Торгово-промышленной палаты и Центрального банка Республики Узбекистан о предоставлении с 1 сентября 2018 года права индивидуальным предпринимателям приобретать новые легковые автомобили, произведенные в Республике Узбекистан, через корпоративные банковские карты.

14. Согласиться с предложением Государственного комитета по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру (далее – Госкомземгеодезкадастр) и Министерства юстиции Республики Узбекистан об отмене с 1 октября 2018 года оформления свидетельства о регистрации права на недвижимое имущество (земельные участки, здания и сооружения, многолетние насаждения) с внедрением порядка внесения соответствующей записи в государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ними в электронном виде.

15. Установить с 1 октября 2018 года порядок, в соответствии с которым:

  • информация о праве собственности и иных вещных правах на недвижимое имущество, в том числе возникновении, переходе, ограничении и прекращении этих прав, а также сделках с ними представляется территориальным органам Госкомземгеодезкадастра органами исполнительной власти на местах, государственными нотариальными конторами, территориальными подразделениями Министерства строительства Республики Узбекистан, а также другими уполномоченными органами в однодневный срок со дня совершения соответствующих действий с использованием информационно-коммуникационных систем;
  • территориальные органы Госкомземгеодезкадастра осуществляют государственную регистрацию соответствующих прав на недвижимое имущество на основании информации, предусмотренной в абзаце втором настоящего пункта;
  • при обращении физических и юридических лиц, запросах государственных органов и иных организаций территориальные органы Госкомземгеодезкадастра выдают выписку из государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ними в электронном и (или) бумажном виде, подтверждающую государственную регистрацию соответствующего права.

Кабинету Министров Республики Узбекистан в двухмесячный срок пересмотреть порядок государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ними, исходя из требований настоящего пункта.

16. Одобрить предложение Кабинета Министров Республики Узбекистан, Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей и города Ташкента о внедрении нового механизма возмещения убытков физическим и юридическим лицам в связи с изъятием у них земельных участков для государственных и общественных нужд, предусматривающего:

  • образование при Кабинете Министров Республики Узбекистан централизованного фонда по возмещению убытков физическим и юридическим лицам в связи с изъятием у них земельных участков для государственных и общественных нужд (далее – Фонд);
  • определение конкретных источников формирования средств Фонда, предусмотрев в них обязательное участие доли доходной части местных бюджетов;
  • внедрение порядка обязательного согласования с Фондом изъятия земельных участков для государственных и общественных нужд.
  • Кабинету Министров Республики Узбекистан в двухмесячный срок принять правительственное решение об организации деятельности Фонда, предусмотрев в нем конкретные источники формирования его средств.

17. Признать с 1 сентября 2018 года утратившими силу некоторые акты Президента Республики Узбекистан согласно приложению № 4.

18. Государственному налоговому комитету Республики Узбекистан совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в двухмесячный срок внести предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего Указа.

Министерствам и ведомствам привести принятые ими нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим Указом.

19. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н., Генерального прокурора Республики Узбекистан Муродова О.Б., первого заместителя Государственного советника Президента Республики Узбекистан Мавлонова Б.М. и Уполномоченного при Президенте Республики Узбекистан по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства Касимова Д.С. ".

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