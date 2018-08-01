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Эксперты ЦПДИ назвали Орск экономическим флагманом Оренбургской области
01.08.2018 17:07

ТАШКЕНТ, 1 августа. /УЗИНФОРМ/. Орск смог преодолеть последствия распада СССР и разрыва хозяйственных связей, а потому остался  крупным  центром экономической жизни Оренбургской области, российского Южного Урала в целом. Об этом говорится в экспертном комментарии, подготовленном экспертами Центра прогрессивных демократических инициатив (ЦПДИ).

Авторы комментария напоминают, что Орск расположен  в 5 км от границы с Казахстаном, на пересечении товаропотоков в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

С 2010 года, когда новым губернатором Оренбургской области стал тогдашний орский мэр Юрий Берг, сменились  три мэра Орска: Сергей Сухарев,  Василий Козупица (был врио) и Андрей Одинцов.

Также представители  ЦПДИ акцентировали внимание на фактах, которые были приведены  в публикации по заголовком «Орск – от  форпоста интеграции к оазису коррупции» на сайте новостного агентства «Лента Урал».

Как отмечается в вышеупомянутой статье, при численности населения в 230 тыс. жителей в Орске зафиксированы самые высокие по России показатели заболеваемости ВИЧ (СПИД) — 8,5 тыс. инфицированных. У 48 тыс. орчан  уголовное прошлое. Чрез город проходит «Северный маршрут» афганского героина.

Положение дел в городском ЖКХ Орска журналисты сравнивают с Сочи. В Орске вице-мэр по ЖКХ Максим Климонтов признан виновным во взяточничестве и осужден на четыре года колонии строго режима. Лидер  фракции «Единой России» и глава бюджетной комиссии в Горсовете Сагындык Узакбаев за взяточничество лишен мандата депутата и «временно» исключен из рядов партии. Бывший начальник тыла полиции города Олег Александров вымогал взятку с подрядчика.

Когда в Сочи готовились принимать матчи ЧМ 2018 по футболу, в городе были выявлены 224 «проблемных» многоквартирных дома, 64 стройки были «заморожены». Были арестованы по обвинениям в коррупции  первый вице-мэр Мугдин Чермит, замглавы города по ЖКХ Юрий Паламарчук и начальник имущественного департамента Владимир Пермяков. Также сообщалось, что был задержан вице-мэр Иван Бомбергер, курирующий строительство.

Журналисты ИА «Лента Урал» также констатировали «бегство капиталов» из Орска в Сочи, где бывший глава Орской городской федерации спортивного преферанса (ОГФСП) Владислав Карпухин.

В городе-курорте он открыл под брендом «Карпухина кухня»  тратторию «Феттучине» (Fettuccine) и концептуальный ресторан «Баран-Рапан» (Baran-Rapan). Также Карпухин фактически  владеет массажным салоном «Вай-Тай» (Whai Thai) и заседает в Совете по культуре при мэре Анатолии Пахомове.

Имя  Карпухина в Сочи ассоциируется с громким скандалом вокруг самостроя  на крыше и фасаде здания престижного ЖК «На Театральной», где вместо «перепланировки» раздевалок фактически незаконно затеяны  реконструкция и строительство с существенными изменениями параметров жилого дома.

К балконам квартир, к фасадной части прикреплен «противопожарный» лифт, основание которого незаконно заглублено на  земле муниципалитета. Над спальнями жильцов, на крыше возводится двухэтажное строение ночного диско-клуба. Номинальный бенефициар  проекта - Валентина Логинова, проживающая в Орске.

Вместе с тем, комментируя публикацию на сайте ИА «Лента Урал», эксперты ЦПДИ отмечают, что местные власти и в Сочи, и в Орске  делают все возможное для социально-экономического развития своих городов, повышения их  привлекательности для инвесторов и конкурентоспособности.

В частности, представители ЦПДИ напоминают, что уже после окончания Чемпионата мира по футболу, 26 июля заместитель Генпрокурора России Андрей Кикоть призвал мэра Сочи Анатолия Пахомова и прокурора города Игоря Грязнова направить усилия на борьбу с незаконным строительством.

Также Юрий Кикоть и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев совместно провели прием обманутых дольщиков. В общении с гражданами также приняли участие первый заместитель губернатора  Андрей Алексеенко, начальник управления ГП РФ в Южном ФО Константин Сомов и  прокурор Краснодарского края  Сергей Табельский.

УЗИНФОРМ

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