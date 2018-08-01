Глава Узбекистана одобрил новый закон

ТАШКЕНТ, 1 августа. /УЗИНФОРМ/. 30 июля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон "О противодействии экстремизму", принятый Законодательной палатой Олий Мажлиса 12 июня и одобренный Сенатом 28 июня текущего года.

Документ гласит:

"Глава 1. Общие положения



Статья 1. Цель настоящего Закона



Целью настоящего Закона является регулирование отношений в области противодействия экстремизму.



Статья 2. Законодательство о противодействии экстремизму



Законодательство о противодействии экстремизму состоит из настоящего Закона и иных актов законодательства.



Если международным договором Республики Узбекистан установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены законодательством Республики Узбекистан о противодействии экстремизму, то применяются правила международного договора.



Статья 3. Основные понятия



В настоящем Законе применяются следующие основные понятия:

экстремизм – выражение крайних форм действий, направленных на дестабилизацию общественно--политической обстановки, насильственное изменение конституционного строя Республики Узбекистан, насильственный захват власти и присвоение ее полномочий, возбуждение национальной, расовой, этнической или религиозной вражды;

экстремистская деятельность – деятельность по планированию, организации, подготовке или совершению действий, направленных на:

- насильственное изменение основ конституционного строя, нарушение территориальной целостности и суверенитета Республики Узбекистан;

- захват или присвоение властных полномочий;

- создание незаконных вооруженных формирований или участие в них;

- осуществление террористической деятельности;

- возбуждение национальной, расовой, этнической или религиозной вражды, связанной с насилием или публичными призывами к насилию;

- изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку, а также изготовление, хранение, распространение или демонстрация атрибутики или символики экстремистских организаций;

- осуществление массовых беспорядков по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной, этнической или религиозной ненависти либо вражды в отношении какой-либо социальной группы;

- публичные призывы к осуществлению указанных в абзацах четвертом – десятом настоящей статьи действий;

финансирование экстремизма – деятельность, направленная на обеспечение существования и функционирования экстремистской деятельности, выезда лиц за границу или передвижения через территорию Республики Узбекистан для участия в экстремистской деятельности, прямое или косвенное предоставление либо сбор любых средств, ресурсов, иных услуг экстремистским организациям или лицам, содействующим или участвующим в экстремистской деятельности;

экстремист – лицо, участвующее в осуществлении экстремистской деятельности, а также осуществившее выезд за границу либо передвижение через территорию Республики Узбекистан для участия в экстремистской деятельности;

экстремистская группа – два или более лиц, осуществляющие по предварительному сговору -экстремистскую деятельность либо покушение на ее осуществление;

экстремистский материал – предназначенный для распространения документ или иная информация на любом носителе, публично призывающая к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающая или публично оправдывающая необходимость осуществления такой деятельности;

экстремистская организация – организация, в отношении которой по основаниям, предусмотренным законом, принято вступившее в законную силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

Статья 4. Основные принципы противодействия экстремизму



Основными принципами противодействия экстремизму являются:

законность;

приоритет прав, свобод и законных интересов человека;

гласность;

неотвратимость ответственности.

Статья 5. Основные направления государственной политики в области противодействия экстремизму



Основными направлениями государственной политики в области противодействия экстремизму являются:

реализация мер по предупреждению экстремизма, в том числе повышение правового сознания и правовой культуры населения, формирование в обществе нетерпимого отношения к экстремизму, а также устранение причин и условий, способствующих его проявлениям;

своевременное выявление и пресечение правонарушений в области экстремизма, устранение их последствий, а также обеспечение принципа неотвратимости ответственности;

международное сотрудничество в области противодействия экстремизму.

Статья 6. Запрещение экстремистской деятельности на территории Республики Узбекистан



На территории Республики Узбекистан запрещается:

экстремистская деятельность в любых ее проявлениях;

использование при создании юридических лиц наименований, содержащих обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с наименованием экстремистских организаций.

Глава 2. Меры противодействия экстремизму



Статья 7. Меры по предупреждению экстремизма



Мерами по предупреждению экстремизма являются:

повышение правового сознания и правовой культуры населения, формирование в обществе нетерпимого отношения к экстремизму;

вынесение официального предупреждения о недопустимости осуществления экстремистской деятельности;

внесение представления о недопустимости осуществления экстремистской деятельности юридическим лицом;

запрещение ввоза, изготовления, хранения, распространения и демонстрации экстремистских материалов;

запрещение финансирования экстремизма;

приостановление деятельности юридического лица;

признание организации экстремистской.

Меры по предупреждению экстремизма могут включать в себя и иные меры в соответствии с законодательством.



Статья 8. Повышение правового сознания и правовой культуры населения, формирование в обществе нетерпимого отношения к экстремизму



Повышение правового сознания и правовой культуры населения, формирование в обществе нетерпимого отношения к экстремизму осуществляется путем:

проведения разъяснительной работы;

организации правового воспитания и образования;

разработки учебно-методической и научной литературы по вопросам противодействия экстремизму;

укрепления культурных традиций, духовного, нравственного и патриотического воспитания;

организации и проведения научно-практических мероприятий;

совершенствования образовательных программ с учетом основных направлений государственной политики в области противодействия экстремизму.

Повышение правового сознания и правовой культуры населения, формирование в обществе нетерпимого отношения к экстремизму может осуществляться и иными путями в соответствии с законодательством.



Статья 9. Официальное предупреждение о недопустимости осуществления экстремистской деятельности



При наличии достаточных и предварительно подтвержденных сведений о готовящихся противоправных действиях, содержащих признаки экстремистской деятельности, и при отсутствии оснований для привлечения к ответственности должностное лицо государственного органа, осуществляющего деятельность по противодействию экстремизму, выносит должностным лицам и физическим лицам, допускающим проявление экстремизма, официальное предупреждение в письменной форме о недопустимости такой деятельности с указанием конкретных оснований его вынесения.



При несогласии с официальным предупреждением лицо, которому оно объявлено, вправе обжаловать его вышестоящему должностному лицу соответствующего государственного органа, осуществляющего деятельность по противодействию экстремизму, или в суд.



Статья 10. Представление о недопустимости осуществления экстремистской деятельности юридическим лицом



В случае нарушения закона юридическим лицом, свидетельствующего о наличии признаков экстремизма в его деятельности, прокурор либо другое должностное лицо государственного органа, осуществляющего деятельность по противодействию экстремизму, вносит его должностному лицу представление о недопустимости указанных нарушений и устанавливает срок для их устранения. Если в установленный срок эти нарушения не устраняются, а также в течение года со дня внесения представления выявлены новые факты, свидетельствующие о наличии признаков экстремизма, деятельность юридического лица на основании представления прокурора либо другого должностного лица государственного органа, осуществляющего деятельность по противодействию экстремизму, приостанавливается на срок до шести месяцев или запрещается решением Верховного суда Республики Узбекистан.



При несогласии с представлением о недопустимости осуществления экстремистской деятельности лицо, которому оно внесено, вправе обжаловать его вышестоящему государственному органу, осуществляющему деятельность по противодействию экстремизму, его должностному лицу или в суд.



Статья 11. Запрещение ввоза, изготовления, хранения, распространения и демонстрации экстремистских материалов



На территории Республики Узбекистан запрещается ввоз, изготовление, хранение, распространение и демонстрация экстремистских материалов, атрибутики и символики экстремистских организаций, а также их распространение и демонстрация в средствах массовой информации либо сетях телекоммуникаций, в том числе во всемирной информационной сети Интернет.



Материалы, ввозимые, изготовляемые, хранимые, распространяемые и демонстрируемые на территории Республики Узбекистан, а также в средствах массовой информации либо сетях телекоммуникаций, в том числе во всемирной информационной сети Интернет, признаются экстремистскими в порядке, установленном законодательством.



Экстремистские материалы, атрибутика и символика экстремистских организаций в установленном порядке подлежат уничтожению или удалению. При невозможности уничтожения или удаления экстремистских материалов, атрибутики и символики экстремистских организаций, размещенных в средствах массовой информации либо сетях телекоммуникаций, в том числе во всемирной информационной сети Интернет, доступ к ним ограничивается.



Невыполнение лицом, предоставляющим услуги по доступу к сетям телекоммуникаций и всемирной информационной сети Интернет, требования государственного органа, осуществляющего деятельность по противодействию экстремизму, об уничтожении, удалении экстремистских материалов или ограничении доступа к ним, влечет ответственность в порядке, установленном законодательством.



Статья 12. Запрещение финансирования экстремизма



Финансирование экстремизма на территории Республики Узбекистан запрещается.



В целях недопущения финансирования экстремизма осуществляются контроль операций с денежными средствами или иным имуществом, внутренний контроль и принимаются меры по надлежащей проверке со стороны организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.



Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны безотлагательно и без предварительного уведомления приостановить операцию, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет юридического или физического лица, и (или) заморозить денежные средства либо иное имущество лиц, причастных к экстремистской деятельности.



Порядок приостановления операций, замораживания денежных средств или иного имущества, возобновления операций лиц, предоставления доступа к замороженным денежным средствам или иному имуществу лиц, причастных к экстремистской деятельности, устанавливается Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан по согласованию с заинтересованными министерствами, государственными комитетами и ведомствами.



Статья 13. Приостановление деятельности юридического лица



Деятельность юридического лица приостанавливается решением суда в случае его причастности к экстремистской деятельности по заявлению государственного органа, осуществляющего деятельность по противодействию экстремизму.



Решение суда о приостановлении деятельности юридического лица может быть обжаловано в установленном порядке.



Приостановление деятельности политических партий осуществляется в порядке, установленном законодательством.



Перечень юридических лиц, деятельность которых приостановлена в связи с их причастностью к экстремистской деятельности, размещается на официальных веб-сайтах Министерства юстиции и Верховного суда Республики Узбекистан.



Статья 14. Признание организации экстремистской



В Республике Узбекистан признание организации экстремистской осуществляется в судебном порядке.



Организация признается экстремистской, если хотя бы одно из ее структурных подразделений (отделение, филиал и представительство) осуществляет экстремистскую деятельность.



Заявление о признании организации экстремистской подается в Верховный суд Республики Узбекистан Генеральным прокурором Республики Узбекистан.



Перечень организаций, в отношении которых имеется вступившее в законную силу решение суда о признании их экстремистскими и запрете их деятельности на территории Республики Узбекистан, подлежит опубликованию на официальных веб-сайтах Министерства юстиции и Верховного суда Республики Узбекистан.



Глава 3. Субъекты противодействия экстремизму



Статья 15. Государственные органы, осуществляющие деятельность по противодействию экстремизму



Государственными органами, осуществляющими деятельность по противодействию экстремизму, являются:

Служба государственной безопасности Республики Узбекистан;

Генеральная прокуратура Республики Узбекистан;

Министерство внутренних дел Республики Узбекистан;

Министерство юстиции Республики Узбекистан;

Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан;

Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан.

Служба государственной безопасности Республики Узбекистан координирует деятельность государственных органов и иных субъектов, осуществляющих и участвующих в деятельности по противодействию экстремизму.



Государственные органы, указанные в настоящей статье, осуществляют деятельность по противодействию экстремизму в пределах своих полномочий, предоставленных законодательством.



Статья 16. Участие других государственных органов, иных субъектов в мероприятиях по противодействию экстремизму



Государственные органы, не указанные в статье 15 настоящего Закона, иные организации и граждане в пределах своих полномочий и порядке, установленном законодательством, участвуют в мероприятиях по противодействию экстремизму.



Глава 4. Ответственность за осуществление экстремистской деятельности



Статья 17. Ответственность физических лиц за осуществление экстремистской деятельности



За осуществление экстремистской деятельности граждане Республики Узбекистан, иностранные граждане и лица без гражданства несут ответственность в соответствии с законом.



В случае добровольного отказа от участия в экстремистской деятельности, сообщения об этом соответствующим государственным органам и активного способствования предотвращению наступления тяжких последствий и реализации целей экстремистов лицо освобождается от ответственности в соответствии с законодательством.



Статья 18. Ответственность организаций за осуществление экстремистской деятельности



За осуществление экстремистской деятельности организации подлежат ликвидации, а их деятельность запрещению.



Ликвидация организации осуществляется на основании решения суда.



При ликвидации организации, признанной экстремистской, принадлежащее ей имущество конфискуется и обращается в собственность государства.



Статья 19. Ответственность региональных, международных или зарубежных организаций за осуществление экстремистской деятельности



В случае признания Верховным судом Республики Узбекистан региональной, международной или зарубежной организации (ее отделения, филиала, представительства), зарегистрированной за пределами Республики Узбекистан, экстремистской, деятельность данной организации (ее отделения, филиала, представительства) на территории Республики Узбекистан запрещается, и она (ее отделение, филиал, представительство) ликвидируется, а принадлежащее ей (ее отделению, филиалу, представительству) имущество, находящееся на территории Республики Узбекистан, конфискуется и обращается в собственность государства.



Запрет деятельности региональной, международной или зарубежной организации (ее отделения, филиала, представительства) влечет за собой:

аннулирование аккредитации в установленном порядке;

запрет пребывания на территории Республики Узбекистан иностранных граждан и лиц без гражданства в качестве представителей данной организации;

запрет на ведение любой финансово-хозяйственной и иной деятельности на территории Республики Узбекистан;

запрет публикации в средствах массовой информации любых материалов от имени данной организации на территории Республики Узбекистан;

запрет распространения на территории Республики Узбекистан материалов запрещенной организации, а также информационной продукции, содержащей ее материалы;

запрет на проведение массовых мероприятий, а также участие в них представителей запрещенной организации.

Министерство иностранных дел Республики Узбекистан со дня получения копии решения Верховного суда Республики Узбекистан о признании региональной, международной или зарубежной организации (ее отделения, филиала, представительства) экстремистской, запрещении ее деятельности на территории Республики Узбекистан, прекращении деятельности отделения, филиала, представительства такой организации, расположенной на территории Республики Узбекистан, в установленном порядке уведомляет об этом по дипломатическим каналам соответствующее иностранное государство с указанием причин запрета и последствий, связанных с запретом.



Глава 5. Заключительные положения



Статья 20. Международное сотрудничество Республики Узбекистан в области противодействия экстремизму



Международное сотрудничество в области противодействия экстремизму осуществляется в соответствии с законодательством и международными договорами Республики Узбекистан.



Государственные органы, осуществляющие деятельность по противодействию экстремизму, имеют право направлять в компетентные органы иностранных государств запросы о предоставлении необходимой информации и отвечать на их запросы, а также осуществлять иное взаимодействие в установленном порядке.



Статья 21. Ответственность за нарушение законодательства о противодействии экстремизму



Лица, виновные в нарушении законодательства о противодействии экстремизму, несут ответственность в установленном порядке.



Статья 22. Обеспечение исполнения, доведения, разъяснения сути и значения настоящего Закона



Государственным органам, осуществляющим деятельность по противодействию экстремизму, обеспечить исполнение, доведение до исполнителей и разъяснение среди населения сути и значения настоящего Закона.



Статья 23. Приведение законодательства в соответствие с настоящим Законом



Кабинету Министров Республики Узбекистан:

привести решения правительства в соответствие с настоящим Законом;

обеспечить пересмотр и отмену органами государственного управления их нормативно-правовых актов, противоречащих настоящему Закону.

Статья 24. Вступление в силу настоящего Закона



Настоящий Закон вступает в силу по истечении трех месяцев со дня его официального опубликования".

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