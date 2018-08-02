



Глава Узбекистана провел встречу с руководством ЕБРР



ТАШКЕНТ, 2 августа. /УЗИНФОРМ/. 1 августа Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с пребывающим с рабочим визитом в стране президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти. В ходе аудиенции глава государства и его гость обсудили вопросы углубления двустороннего сотрудничества, активизации деятельности банка в стране, возможности релизации новых совместных проектов в сферах промышленности, инвестиций, энергетики, частного бизнеса и других. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи