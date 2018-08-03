Погода в Узбекистане на 4 августа

Погода в Узбекистане на 4 августа03.08.2018 19:07
ТАШКЕНТ, 3 августа. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 4 августа, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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|Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 18-20о, днем 35-37о.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 18-23о, днем 32-37о.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 18-23о, днем 33-38о.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 18-23о, днем 33-38о.
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в Ташкентской области:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 18-23о, днем 33-38о.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25о, днем 34-39о.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 18-23о, днем 32-37о.
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в горных районах Республики:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17о, днем 22-27о.
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УЗИНФОРМ