В Ташкенте проходит акция "Чистый канал"

ТАШКЕНТ, 3 августа. /УЗИНФОРМ/. В столице Узбекистана стартовала масштабная кампания "Чистый канал", направленная на благоустройство, очистку водоемов Ташкента.

В рамках задачи, поставленной главой государства, составлен конкретный перечень магистральных каналов, других арыков и коллекторов, протекающих по территории столицы, выявлены их размеры и пропускная способность, определены прибрежные территории, которые необходимо благоустроить.

Помимо расчистки акваторий ведется вывоз отходов с берегов каналов, формовка деревьев, прокладка грунта, предпринимаются меры по пресечению фактов выброса бытовых отходов и сточных вод в каналы.

Под контроль соответствующих организаций взято обеспечение порядка и общественной безопасности при сносе незаконных и неприглядных жилых и нежилых построек, системное и плановое проведение всех работ.

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