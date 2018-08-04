Посол Туркменистана посетил МИД Узбекистана

ТАШКЕНТ, 4 августа. /УЗИНФОРМ/. 2 августа отбывающий из Ташкента в связи с завершением своей дипломатической миссии в стране Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана Шири Шириев посетил ведомство внешней политики Узбекистана, где его принял министр иностранных дел Абдулазиз Камилов.

В ходе состоявшейся беседы стороны оценили развитие межгосударственных отношений за годы пребывания посла в должности (с июня 2012 года) и обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества.

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