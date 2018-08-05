



В Узбекистане упорядочат негосударственную поддержку сферы культуры и искусства



ТАШКЕНТ, 5 августа. /УЗИНФОРМ/. 1 августа Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по созданию условий для развития государственно-частного партнерства в сфере культуры и искусства". Документ гласит: "В последние годы осуществляется системная работа по кардинальному реформированию сферы культуры и искусства, созданию эффективной системы государственной поддержки учреждений культуры и искусства.



Вместе с тем проведенный анализ показывает, что работа по строительству и ремонту зданий учреждений культуры и искусства, укреплению их материально-технической базы, благоустройству территорий, удовлетворению культурных потребностей населения не отвечает требованиям.



В целях дальнейшего развития сферы культуры и искусства, расширения сети учреждений культуры и искусства и укрепления их материально-технической базы, организации качественных услуг населению, а также создания оптимальных условий для государственно-партнерских отношений в сфере культуры и искусства:



1. Согласиться с предложениями Министерства культуры Республики Узбекистан, Национального агентства "Узбеккино", Министерства финансов, Государственного комитета по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции, Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятов областей и города Ташкента о внедрении следующих форм государственно-частного партнерства в сфере культуры и искусства: предоставление земельных участков в постоянное пользование на безвозмездной основе для строительства зданий негосударственных учреждений культуры и искусства;

предоставление на безвозмездной основе земельных участков для строительства объектов негосударственных учреждений культуры и искусства с условием реконструкции и оснащения существующих зданий государственных учреждений культуры и искусства с последующим шефством;

выделение земельного участка для строительства или здания для реконструкции и оснащения на основе концессии;

реализация в установленном законодательством порядке по "нулевой" выкупной стоимости пустующих объектов государственной собственности, в том числе зданий нефункционирующих государственных учреждений культуры и искусства;

предоставление неиспользуемых зданий государственных учреждений культуры и искусства (или их части) для целевого пользования частным партнерам по "нулевой" ставке арендного платежа;

материально-техническое, финансовое и методическое обеспечение негосударственных учреждений культуры и искусства, созданных на базе имущества частного партнера;

благотворительная деятельность в форме шефства. Определить, что государственно-частное партнерство в сфере культуры и искусства может осуществляться и в других формах, определяемых Кабинетом Министров Республики Узбекистан.



2. Установить, что на частного партнера в зависимости от формы государственно-частного партнерства могут налагаться следующие инвестиционные обязательства: предоставление льгот нуждающейся в социальной защите категории населения при оказании услуг в области культуры;

своевременная и качественная реализация работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и оснащению учреждений культуры и искусства;

выполнение других обязательств, предусмотренных в соглашении о государственно-частном партнерстве. 3. Определить, что соглашение о государственно-частном партнерстве: заключается по результатам конкурса, проводимого Министерством культуры и Национальным агентством "Узбеккино". В случаях, предусмотренных абзацами седьмым-восьмым пункта 1 настоящего постановления, конкурс не проводится;

с частным партнером заключает соответственно в своей системе Министерство культуры или Национальное агентство "Узбеккино" как партнер со стороны государства и проводит мониторинг выполнения частным партнером условий соглашения. 4. Принять предложения Министерства культуры, Национального агентства "Узбеккино", Министерства финансов, Министерства экономики, Государственного комитета по инвестициям, Государственного комитета по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции: об аккумулировании на отдельно открываемом счете Фонда финансирования государственных программ развития Республики Узбекистан при Кабинете Министров Республики Узбекистан (далее – специальный счет) средств, направляемых на финансирование развития негосударственных учреждений культуры и искусства и мероприятий по стимулированию государственно-частного партнерства;

о введении порядка выделения из Государственного бюджета Республики Узбекистан субсидий негосударственным учреждениям культуры и искусства, созданным на основе условий государственно-частного партнерства, для покрытия части их расходов исходя из годовых доходов и расходов государственных учреждений культуры и искусства. 5. Определить источниками формирования специального счета: кредиты в сумме, эквивалентной 100 миллионам долларов США, выделяемым Фондом реконструкции и развития Республики Узбекистан;

целевые средства Государственного бюджета для покрытия части процентных платежей, превышающей 7 процентов, по кредитам, выделяемым коммерческими банками на основе государственно-частного партнерства в целях создания на базе государственных учреждений культуры и искусства негосударственных учреждений культуры и искусства;

благотворительные пожертвования, кредиты (займы) и гранты международных финансовых институтов, иностранных правительственных организаций и других доноров;

доходы, получаемые от размещения временно свободных средств специального счета;

другие источники, не запрещенные законодательством. 6. Установить, что: средства специального счета предоставляются коммерческим банкам на беспроцентной основе для выделения льготного кредита на строительство, реконструкцию и ремонт объектов соглашения о государственно-частном партнерстве с целью организации негосударственных учреждений культуры и искусства на базе театров, кинотеатров, центров культуры и досуга населения, парков культуры и отдыха, концертных залов, зоопарков и других объектов культуры в районах и отдаленной сельской местности;

льготные кредиты за счет средств специального счета выделяются коммерческими банками субъектам предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере культуры и искусства, по ставке 7 процентов годовых сроком на 10 лет, в том числе с 3-летним льготным периодом. 7. Установить следующие сроки действия соглашений о государственно-частном партнерстве: соглашение о предоставлении земельных участков в постоянное пользование на безвозмездной основе для строительства зданий негосударственных учреждений культуры и искусства – не менее 30 лет;

соглашение о предоставлении на безвозмездной основе земельных участков для строительства объектов негосударственных учреждений культуры и искусства с условием реконструкции и оснащения существующих зданий государственных учреждений культуры и искусства с последующим шефством – не менее 30 лет;

соглашение о реализации в установленном законодательством порядке по "нулевой" выкупной стоимости пустующих объектов государственной собственности, в том числе зданий нефункционирующих государственных учреждений культуры и искусства – не менее 30 лет;

соглашение о предоставлении неиспользуемых зданий государственных учреждений культуры и искусства (или их части) для целевого пользования частным партнерам по "нулевой" ставке арендного платежа – до 30 лет;

соглашение о выделении земельного участка для строительства или здания для реконструкции и оснащения на основе концессии – до 15 лет;

соглашение о материально-техническом, финансовом и методическом обеспечении негосударственных учреждений культуры и искусства, созданных на базе имущества частного партнера, – не менее 10 лет;

соглашение об осуществлении благотворительной деятельности в форме шефства – не менее 1 года. Со дня организации негосударственного учреждения культуры и искусства, начавшего деятельность на основе полученного льготного кредита или на объектах, переданных субъектам предпринимательства на условиях государственно-частного партнерства, его перепрофилирование запрещается в течение срока действия соглашения о государственно-частном партнерстве.



8. Освободить негосударственные учреждения культуры и искусства, созданные на условиях государственно-частного партнерства: по основному виду деятельности от уплаты всех видов налогов и обязательных отчислений в государственные целевые фонды;

сроком на 3 года со дня заключения соглашения о государственно-частном партнерстве от таможенных платежей (за исключением сборов за таможенное оформление) технические средства и другое оборудование, ввозимые по перечням, формируемым в установленном порядке, для собственных нужд. Определить, что налоговые и таможенные льготы, указанные в данном пункте, применяются к негосударственным учреждениям культуры и искусства, у которых доля чистой выручки от оказания услуг в сфере культуры и искусства в общем объеме реализации составляет не менее 80 процентов по итогам отчетного (налогового) периода.



9. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента: совместно с Государственным комитетом Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции, Министерством культуры и Национальным агентством "Узбеккино" в месячный срок провести инвентаризацию и составить список пустующих объектов государственной собственности, а также нефункционирующих зданий и сооружений государственных учреждений культуры и искусства, подлежащих реконструкции и капитальному ремонту;

ежегодно до 1 февраля определять земельные участки, которые могут быть отведены в постоянное пользование на безвозмездной основе для строительства зданий негосударственных учреждений культуры и искусства на условиях государственно-частного партнерства, и предоставлять утвержденные списки этих земельных участков Министерству культуры и Национальному агентству "Узбеккино";

совместно с Государственным комитетом Республики Узбекистан по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру в краткие сроки обеспечить выделение земельного участка для организации негосударственного учреждения культуры и искусства, а также государственную регистрацию права на земельный участок;

при строительстве негосударственных учреждений культуры и искусства обеспечить их за счет средств местных бюджетов необходимой внешней инженерно-коммуникационной инфраструктурой (электрической энергией, газоснабжением, водоснабжением, канализацией, автомобильными дорогами и другими) и покрытие проектных расходов. 10. Кабинету Министров Республики Узбекистан в месячный срок: утвердить положение о государственно-частном партнерстве в сфере культуры и искусства;

утвердить список объектов государственной собственности, выдаваемых на основе государственно-частного партнерства в сфере культуры и искусства, и обеспечить его ежегодное обновление. 11. Министерству финансов Республики Узбекистан совместно с Министерством культуры, Национальным агентством "Узбеккино" и Государственным комитетом по инвестициям в месячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан проект правительственного решения, предусматривающего: порядок использования средств специального счета;

порядок выделения из средств Государственного бюджета Республики Узбекистан субсидий учреждениям культуры и искусства, функционирующим на условиях государственно-частного партнерства. 12. Создать в структуре центрального аппарата Министерства культуры Республики Узбекистан: управление по организации деятельности учреждений культуры и искусства, на основе государственно-частного партнерства с 3 штатными единицами;

отдел мониторинга проектов государственно-частного партнерства с 2 штатными единицами;

управление по работе с ЮНЕСКО с 3 штатными единицами. 13. Министерству культуры Республики Узбекистан и Национальному агентству "Узбеккино": совместно с Советом министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и города Ташкента обеспечить мониторинг мероприятий, осуществленных на основе государственно-частного партнерства в сфере культуры и искусства, и ежеквартально представлять в Кабинет Министров Республики Узбекистан информацию о проделанной работе;

совместно с Государственным комитетом Республики Узбекистан по инвестициям принять меры по привлечению иностранных инвестиций в сферу культуры и искусства. 14. Министерству строительства Республики Узбекистан в рамках реализации соглашения о государственно-частном партнерстве в установленном порядке обеспечить проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и установить системный контроль за качественным осуществлением строительно-монтажных работ и соблюдением градостроительных норм и правил.



15. Установить, что министр культуры Республики Узбекистан, генеральный директор Национального агентства "Узбеккино", председатель Совета министров Республики Каракалпакстан, хокимы областей и города Ташкента несут персональную ответственность за своевременную и эффективную реализацию соглашений о государственно-частном партнерстве и соблюдение частными партнерами возложенных на них обязательств.



16. Торгово-промышленной палате Республики Узбекистан организовать проведение среди предпринимателей широкой разъяснительной работы о предусмотренных настоящим постановлением льготах и преференциях, а также механизмах государственно-частного партнерства в сфере культуры и искусства.



17. Национальному информационному агентству Узбекистана, Национальной телерадиокомпании Узбекистана и другим средствам массовой информации организовать широкое освещение и доведение до населения сути и значения настоящего постановления.



18. Внести изменения в постановление Президента Республики Узбекистан от 15 февраля 2017 года №ПП-2778 "Об организации деятельности Министерства культуры Республики Узбекистан" согласно приложению.



19. Министерству культуры совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего постановления.



20. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А. Н. и Государственного советника Президента Республики Узбекистан Султанова Х. М.". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи