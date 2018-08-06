Ташкент посетила глава МИД Индии

Ташкент посетила глава МИД Индии06.08.2018 10:44
ТАШКЕНТ, 6 августа. /УЗИНФОРМ/. 4-5 августа Узбекистан посетила с официальным визитом министр иностранных дел Республики Индия Сушма Сварадж.
В первый день пребывания в Ташкенте глава МИД Индии провела встречу со своим коллегой Абдулазизом Камиловым, а 5 августа была принята Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
В ходе проведенных встреч и переговоров были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, туризма, инноваций и других, углубления взаимодействия в рамках международных организаций.
Также были рассмотрены практические аспекты организации предстоящего осенью государственного визита главы Узбекистана в Индию.
УЗИНФОРМ