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Голосование проводилось 17.05.2018 - 08.06.2018

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 4.9% (2)  - Отрицательно
 7.3% (3)  - Затрудняюсь с ответом
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Глава Узбекистана приветствовал участников международной конференции
07.08.2018 14:45

ТАШКЕНТ, 7 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев приветствовал участников международной конференции "Актуальные вопросы изучения и популяризации за рубежом узбекской классической и современной литературы".

В обращении главы государства говорилось:

"Уважаемые участники конференции!

Дорогие друзья!

Дамы и господа!

Прежде всего от всего сердца приветствую вас – наших уважаемых гостей, прибывших в Узбекистан из стран дальнего и ближнего зарубежья на сегодняшний литературный форум.

Ваше участие в этой представительной международной конференции мы воспринимаем в первую очередь как проявление глубокого уважения и внимания к народу Узбекистана, его богатому духовному наследию и современной литературе.

Мы высоко ценим благородную деятельность каждого из вас как настоящего друга Узбекистана, искренне любящего нашу страну, хорошо знающего и широко пропагандирующего узбекскую литературу и культуру.

Пользуясь случаем, считаю для себя честью выразить вам большую признательность за то, что вы бескорыстно, не жалея своего таланта, знаний и опыта, пробуждаете интерес к нашей национальной литературе в своих странах и на международной арене.

Уважаемые участники форума!

Символично, что конференция, посвященная столь важной и актуальной теме, проходит в преддверии Дня независимости Республики Узбекистан.

Национальная независимость, обретенная двадцать семь лет назад благодаря твердой воле и решимости нашего народа, позволила нам стать полноправным членом свободной семьи народов мира, установить с международным сообществом плодотворное сотрудничество по всем направлениям, в том числе в культурно-гуманитарной сфере.

Сегодня Узбекистан вступает в качественно новый этап своего развития. Важнейшей, приоритетной задачей для себя мы определили переход от национального возрождения к национальному процветанию. Мы хорошо понимаем, что достижение этой высокой цели возможно лишь при условии укрепления отношений дружбы и сотрудничества с народами мира, построения открытого демократического общества, еще более широкого утверждения в нашей жизни национальных и общечеловеческих ценностей.

С этой точки зрения огромное значение имеет изучение и широкая популяризация за рубежом узбекской классической и современной литературы, глубокий анализ этой многогранной темы в контексте с важнейшими процессами, происходящими сегодня в общемировом литературном пространстве, формирование научно-практических выводов и определение соответствующих задач на перспективу.

В нынешнее неспокойное и тревожное время сама жизнь – как никогда прежде – требует повышения роли и ответственности художественного слова в целях объединения всех людей с добрыми помыслами для совместного решения чрезвычайно сложных проблем современности, преодоления глобальных вызовов и угроз, возникающих сегодня перед человечеством, воспитания молодежи, которая составляет почти треть населения планеты, на основе высоких идей гуманизма.

Думаю, в ходе конференции вы получите исчерпывающую информацию о масштабной работе, проводимой в Узбекистане в этом направлении, в частности, поднятых на уровень государственной политики таких приоритетных задачах, как последовательное развитие науки, образования и воспитания, культуры, искусства и литературы, всемерная поддержка научной и творческой интеллигенции в условиях рыночной экономики, повышение культуры чтения в обществе.

Говоря об этом, считаю уместным обратить ваше внимание на некоторые важные аспекты. 

Мы в Узбекистане, следуя глубоко продуманному принципу "Дружба литератур – дружба народов", уделяем большое внимание переводу и изданию на узбекском языке шедевров мировой классической и современной литературы.

Необходимо подчеркнуть, что в стране сформировалась уникальная творческая школа художественного перевода, на узбекский язык переведены тысячи произведений, являющихся бесценным достоянием общечеловеческой культуры, которые стали неотъемлемой частью духовного мира наших читателей.

Наряду с этим в Узбекистане проводится значительная работа по переводу на иностранные языки и широкой популяризации за рубежом лучших образцов нашей классической и современной литературы, воспевающих гармоничное развитие человека, справедливое общество, свободу личности, процветание Родины, такие прекрасные качества, как стремление к созиданию, доброта и милосердие, толерантность и человечность.

Большое значение имеет и то, что в образовательных учреждениях нашей республики обучение, помимо узбекского языка, ведется на каракалпакском, русском, таджикском, казахском, кыргызском и туркменском, в высших учебных заведениях как специальный предмет преподается английская, французская, испанская, японская, китайская, корейская, арабская филология.

Вместе с тем нам еще предстоит решить немало актуальных и важных задач в этой сфере. Так, до настоящего времени перевод большинства произведений зарубежной литературы на наш родной язык осуществлялся с помощью третьих языков, эта практика существует и сегодня.  К тому же, несмотря на то, что наши молодые переводчики, как правило, хорошо владеют языком оригинала, им иногда не хватает художественного мастерства. Такую же ситуацию можно наблюдать и в области перевода узбекской литературы на другие языки.

Уверен, что международная конференция по данной тематике, впервые проводимая в Узбекистане при вашем активном участии и содействии, послужит всестороннему обсуждению всех этих важных творческих проблем, выработке практических рекомендаций по более широкому использованию международного опыта, современных информационно-коммуникационных технологий, возможностей интернета, возобновлению и укреплению дружеских связей, сотрудничества между творческими объединениями, литературными изданиями, налаживанию взаимного обмена.

Мы всегда будем стремиться всесторонне и эффективно содействовать вам в таком важном деле. В частности, первым практическим шагом в этом направлении могло бы стать создание с вашим участием при Союзе писателей Узбекистана Совета друзей узбекской литературы за рубежом и организация его деятельности на системной основе.

Уважаемые друзья!

Сто лет назад великий узбекский поэт Абдулхамид Сулейман – Чулпан выдвинул пламенный девиз: "Пока жива литература – живет нация!".

Эти мудрые слова, прошедшие испытание жизнью и историей, и сегодня не теряют своего значения и актуальности. Действительно, пока живы литература, искусство и культура – будут жить и процветать нации, народы, все человечество в целом.

Желаю вам, дорогие друзья, посвятившим свою жизнь столь благородному и славному делу, крепкого здоровья, новых творческих свершений, счастья и удачи, а конференции – успешной работы. "

УЗИНФОРМ

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