



Погода в Узбекистане на 9 августа



ТАШКЕНТ, 8 августа. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 9 августа, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 22-24о, днем 37-39о. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25о, днем 35-40о. в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 22-27о, по пустынной зоне до 30о, днем 35-40о. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая, облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25о, днем 35-40о. в Ташкентской области:

Небольшая, облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25о, днем 35-40о. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 22-27о, днем 37-42о. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 20-25о, днем 33-38о. в горных районах Республики:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20о, днем 27-32о. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи