



Узбекистан и Кыргызстан продолжили работу по определению совместной границы



ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 августа. /УЗИНФОРМ/. 7 августа в Фергане завершились встречи рабочих групп правительственных делегаций Узбекистана и Кыргызстана по вопросам делимитации и демаркации совместной Государственной границы, на которых были проанализированы итоги полевых обследований и продолжено описание оставшихся участков госграницы.



В рамках данных переговоров, стартовавших 1 августа, было описано два участка в пределах Ферганской области Республики Узбекистан по смежеству с Баткенской областью Кыргызской Республики (Шахимардан и Газнов).



По результатам переговоров был подписан Протокол, в котором стороны также наметили даты проведения полевых обследований оставшихся участков узбекско-кыргызской госграницы в пределах Ферганской и Наманганской областей Узбекистана по смежеству с Баткенской и Джалал-Абадской областями Кыргызстана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи