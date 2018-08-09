В Ташкенте обсуждены вопросы развития сотрудничества между Узбекистаном и ООН

ТАШКЕНТ, 9 августа. /УЗИНФОРМ/. 8 августа МИД Узбекистана посетил прибывший с рабочим визитом в Ташкент помощник Генерального секретаря ООН по вопросам гуманитарного партнерства на Ближнем Востоке и в Центральной Азии Рашид Халиков.

Визит был предпринят с целью обсуждения вопросов развития двустороннего сотрудничества в рамках взаимодействия с Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), Международной консультативной группы по вопросам поиска и спасения (ИНСАРАГ) и Группы ООН по оценке и координации в чрезвычайных ситуациях (ЮНДАК).

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