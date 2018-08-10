Узбекистан назначил главу консульства в Екатеринбурге

НОВОСТИ В МИРЕ, 10 августа. /УЗИНФОРМ/. 9 августа вновь назначенный Генеральный консул Узбекистан в Екатеринбурге (Российская Федерация) Абдусалом Хатамов отбыл из Ташкента для вступления в должность.

До назначения в Екатеринбург А.Хатамов работал начальником отдела Консульско-правового департамента внешгеполитического ведомства.

Решение об открытии консульства Узбекистана в Екатеринбурге было принято официальными кругами обеих стран в июне минувшего года. Таким образом, екатеринбургское консульство станет третьим в РФ (кроме Москвы и Новосибирска).

Консульский округ созданного генконсульства будет включать Свердловскую, Тюменскую, Курганскую, Челябинскую области, а также Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. В дальнейшем запланировано открыть консульства Узбекистана в Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону и Владивостоке.

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