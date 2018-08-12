Глава государства поздравил строителей

ТАШКЕНТ, 12 августа. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиев обратился с поздравлениями к работникам строительной отрасли страны по случаю их профессионального праздника, который был учрежден в стране в минувшем году.

В поздравлении говорится:

"Дорогие друзья!



Уважаемые строители!



От всего сердца, искренне поздравляю вас, всех, кто вносит достойный вклад в развитие строительной отрасли страны, с профессиональным праздником – Днем работников сферы строительства.



В этот знаменательный день от имени нашего народа и от себя лично выражаю вам самые добрые пожелания и огромную признательность за ваш самоотверженный труд.



В вашем лице мы видим, прежде всего, представителей благородной профессии, которые возводят в городах и селах страны новые производственные предприятия, важные социальные объекты, прекрасные жилые дома, современные мосты и путепроводы, делая нашу жизнь еще более благоустроенной и процветающей.



Следует отметить, что сегодня строительная отрасль, как и все другие сферы жизни страны, находится на новом этапе развития.



Осуществляемые кардинальные реформы в национальной экономике, огромные преобразования в социальной жизни, в том числе задачи, поставленные в программах “Обод кишлок” и “Обод махалла”, требуют развития сферы на принципиально новой основе, с применением современных научных достижений и инноваций.



О масштабах и объемах созидательной деятельности свидетельствует уже один тот факт, что в рамках Государственной программы “Обод кишлок” в соответствии с генеральными планами по благоустройству в 416 селах 159 районов осуществляется большая работа по возведению в кратчайшие сроки 320 школ, 231 дошкольного образовательного учреждения, строительству 148 учреждений здравоохранения и 77 зданий сходов граждан, множества других социальных объектов, а также улиц и площадей.



При этом эффективно применяются такие новые подходы, как государственно-частное партнерство, сотрудничество строительных организаций и населения.



Всех нас, несомненно, радует, что дают уже первые результаты начатые в 2018 году в 148 махаллях страны на основе программы “Обод махалла” работы по строительству и ремонту водопроводных сетей, систем электро- и газоснабжения, внутренних дорог, а также объектов социальной сферы и рыночной инфраструктуры.



Сегодня весь Узбекистан фактически стал огромной строительной площадкой. В нынешнем году по типовым проектам намечено возведение 28 435 доступных домов общей площадью 3,5 миллиона квадратных метров. В осуществлении этой широкомасштабной работы мы опираемся на ваш большой профессиональный опыт, знания и навыки, ваше высокое мастерство.



Говоря о таких добрых делах, способствующих росту уровня и качества жизни людей, хотелось бы с удовлетворением отметить, что в регионах при комплексном строительстве населенных пунктов одновременно с жилыми домами и различными зданиями строятся объекты инфраструктуры, пункты торговли и сферы услуг, образовательные, медицинские и культурные учреждения, новые парки и скверы, фонтаны, детские площадки и спортивные сооружения.



Согласно Инвестиционной программе на 2018 год проводится огромная работа по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 1114 объектов социальной сферы.



Хочу подчеркнуть, что строительство Кандымского газоперерабатывающего комплекса, известного еще как “чудо в степи”, новых свободных экономических зон, крупных объектов в промышленных зонах, различных коммуникационных сетей является результатом вашего кропотливого и почетного труда. И наш народ хорошо знает и высоко ценит ваш вклад в модернизацию и обновление страны.



Важную роль в развитии отрасли играет расширение производства строительных материалов. Ярким подтверждением является то, что в настоящее время 95 процентов качественных стройматериалов, используемых в жилищном строительстве, выпускаются на отечественных предприятиях. Самое главное, позитивные преобразования в отрасли способствуют обеспечению прочности возводимых зданий, доступности для населения строящегося жилья, созданию новых рабочих мест.



Вместе с тем само время и ход осуществляемых реформ ставят перед нами новые, еще более важные задачи во всех сферах, в том числе в данной отрасли.



В частности, для нас актуальными остаются такие вопросы, как обеспечение населения чистой питьевой водой, строительство современных дорог, связывающих села с районными центрами, возведение новых детских садов, школ, семейных поликлиник по типовым проектам, увеличение числа объектов рыночной инфраструктуры и сервиса, налаживание системы централизованного обеспечения строительными материалами населения, подрядных организаций и субъектов предпринимательства, насыщение строительного рынка новыми инновационными услугами, подготовка квалифицированных кадров для сферы.



Я уверен, что строители Узбекистана, обладающие высокими профессиональными качествами, мобилизуя все свои знания и опыт, силы и возможности, с честью справятся с выполнением этих важных задач.



Уважаемые работники сферы строительства!



Еще раз от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником, желаю всем вам крепкого здоровья и счастья, благополучия и достатка вашим семьям, удачи и успехов в вашей благородной деятельности! ".

УЗИНФОРМ