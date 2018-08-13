Глава государства совершил рабочую поездку по Ташкенту

ТАШКЕНТ, 13 августа. /УЗИНФОРМ/. В минувшую пятницу Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев совершил рабочую поездку по столице, которая была предпринята с целью ознакомления с ходом благоустройства и развития районов Ташкента.

Программа поездки включала осмотр современного путепровода на пересечении улиц Бунёдкор и Чупонота Чиланзарского района, парка культуры и отдыха имени Гафура Гуляма, строящихся многоэтажных домов в махалле Камолон Шайхантахурского района, аллеи вдоль канала Бозсу, парка культуры и отдыха имени Абдуллы Кадыри, рынка Чорсу и махалли Гулбозор.

Глава государства пообщался с представителями общественности и строителями, дал ряд поручений сопровождавшим его ответственным руководителям.

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