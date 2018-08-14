ФАО поможет Узбекистану в развитии экотуризма и сохранении лесов

ТАШКЕНТ, 14 августа. /УЗИНФОРМ/. 10 августа в Ташкенте завершился семинар с участием более 30 экспертов из Узбекистана, Турции и Российской Федерации, посвященный вопросам устойчивого управления лесами в целях достижения ЦУР.



Семинар был организован Секцией лесного хозяйства и лесоматериалов Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) в сотрудничестве с Государственным комитетом по лесному хозяйству Узбекистана.

Он является частью проекта ФАО по развитию лесного сектора и управлению природными ресурсами в Центральной Азии, который призван обеспечить сохранность лесонасаждений региона, которые представляют собой одну из наиболее богатых и наиболее продуктивных экосистем суши.

На рассмотрение участников встречи был представлен разработанный Узбекистаном при содействии учреждений ООН новый план по управлению лесами, предусматривающий, среди прочего, меры по сохранению лесных ресурсов и развитию экотуризма на основе набора национальных критериев и индикаторов для устойчивого управления лесами.



Национальные системы мониторинга и оценки лесных ресурсов призваны обеспечить получение достоверной информации в области управления и использования лесов, что позволит улучшить разработку государственной политики, планирование и устойчивое управление лесами.

Участники встречи подчеркнули, что сохранение лесов имеет огромное значение для социально-экономического развития, окружающей среды и борьбы с изменением климата. Однако во всем мире площадь лесонасаждений сокращается с каждым днем. Эксперты неоднократно предупреждали, что обезлесение и деградация лесных массивов может иметь серьезные негативные последствия для населения.

Леса покрывают более 30 процентов поверхности суши Земли и занимают около четырех миллиардов гектаров. В регионе Кавказа и Центральной Азии лесонасаждения 16 миллионов гектаров суши. «Наличие функционирующей системы охраны лесов будет полезно не только для проведения национального мониторинга, но и позволит Узбекистану продвинуться вперед в достижении Целей в области устойчивого развития», - сказал Экрем Язиси, заместитель руководителя Совместной секции лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО.



В плане по устойчивому лесопользованию в Узбекистане определены 14 задач, охватывающих такие вопросы, как политика в области лесного хозяйства, лесные ресурсы, опустынивание, законодательные вопросы, лесная сертификация и экотуризм.



В ФАО приветствовали также недавнее решение Узбекистана присоединиться к странам Кавказа и Центральной Азии в их работе по восстановлению к 2030 году 2,5 миллионов гектаров деградированных земель.

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