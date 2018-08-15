Погода в Узбекистане на 16 августа

Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и США?
Голосование проводилось 17.05.2018 - 08.06.2018
Архив голосований
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|29.3% (12)
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|Положительно
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|26.8% (11)
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|Более положительно, чем отрицательно
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|29.3% (12)
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|Нейтрально
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|2.4% (1)
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|Более отрицательно, чем положительно
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|4.9% (2)
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|Отрицательно
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|7.3% (3)
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|Затрудняюсь с ответом
|голосов 41
| всего 100%
Погода в Узбекистане на 16 августа15.08.2018 19:07
ТАШКЕНТ, 15 августа. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 16 августа, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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|Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-17 м/с. Температура ночью 20-22о, днем 35-37о.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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|Переменная облачность, по Каракалпакстану в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 20-25о, днем 31-36о.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 23-28о, днем 32-37о.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 18-23о, днем 32-37о.
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в Ташкентской области:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 18-23о, днем 32-37о.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Малооблачно, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 24-29о, днем 34-39о.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 18-23о, днем 32-37о.
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в горных районах Республики:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 14-19о, днем 26-31о.
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УЗИНФОРМ