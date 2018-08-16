



В Узбекистане проведут экономический эксперимент



ТАШКЕНТ, 16 августа. /УЗИНФОРМ/. 15 августа Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О мерах по реализации эксперимента по улучшению инвестиционного климата в городе Ташкенте". Документ гласит: "За последние годы в республике проведена значительная работа по совершенствованию деятельности органов исполнительной власти на местах, направленная на повышение их самостоятельности и ответственности за своевременное и эффективное решение насущных проблем населения и субъектов предпринимательства. Вместе с тем изучение реального положения дел в городе Ташкенте свидетельствует о наличии системных проблем и недостатков, сдерживающих рост деловой активности, привлечение инвестиций в развитие и модернизацию отраслей экономики. В целях коренного улучшения инвестиционного климата в городе Ташкенте, а также в соответствии с задачами Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах и Концепции административной реформы в Республике Узбекистан: 1. Принять к сведению, что Указом Президента Республики Узбекистан от 1 августа 2018 года № УП-5495 «О мерах по кардинальному улучшению инвестиционного климата в Республике Узбекистан»: а) с 1 октября 2018 года внедряются следующие новые механизмы предоставления земельных участков для осуществления инвестиционной деятельности: долгосрочная аренда земельного участка несельскохозяйственного назначения на срок до 50 лет, но не менее срока, указанного в заявлении, для реализации инвестиционных проектов;

реализация через аукцион права постоянного владения земельными участками для строительства объектов недвижимости (гостиниц, торговых объектов, культурно-развлекательных комплексов, объектов бытового обслуживания, образовательных и медицинских организаций, дорожной инфраструктуры и др.); б) предоставлено право: хокимам районов (городов) осуществлять отвод земельного участка несельскохозяйственного назначения в долгосрочную аренду предприятиям с иностранными инвестициями на срок до 50 лет, но не менее срока, указанного в заявлении, для реализации инвестиционных проектов в порядке, устанавливаемом Кабинетом Министров Республики Узбекистан;

Председателю Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимам областей и города Ташкента заключать инвестиционные договоры с иностранными инвесторами при реализации инвестиционных проектов с долей иностранных инвестиций в эквиваленте не более 10 миллионов долларов США, в пределах полномочий и в порядке, установленных законодательством;

Жокаргы Кенесу Республики Каракалпакстан, Кенгашам народных депутатов областей и города Ташкента принимать решения о реализации неиспользуемых объектов государственной собственности (за исключением объектов, перечисленных в приложениях №№ 1 и 2 к постановлению Президента Республики Узбекистан от 16 июня 2017 года № ПП-3067 «О мерах по дальнейшему совершенствованию процедур реализации объектов государственной собственности»), совокупная площадь которых составляет свыше 2000 кв. м, но не более 5000 кв. м, для реализации инвестиционных проектов. 2. Принять предложение Кабинета Министров и хокимията города Ташкента о проведении с 15 августа 2018 года по 15 августа 2019 года эксперимента по улучшению инвестиционного климата в городе Ташкенте (далее – эксперимент), предусматривающего: возможность предоставления земельных участков на праве постоянного владения, постоянного пользования, срочного (временного) пользования для осуществления инвестиционной деятельности в упрощенном порядке на основании решения хокима города Ташкента по итогам прямых переговоров с инвесторами путем заключения инвестиционных договоров;

реализацию объектов государственной собственности, в том числе неиспользуемых на основе инвестиционного соглашения по итогам прямых переговоров с инвесторами по решению хокима города Ташкента независимо от их площади, за исключением объектов в сферах, в которых отдельными решениями Президента Республики Узбекистан предусмотрено внедрение государственно-частного партнерства;

предоставление по решению хокима города Ташкента функций дирекций малых промышленных зон частным управляющим организациям на основе договора доверительного управления;

реализацию на основании решения хокима города Ташкента доли органа государственной власти на местах в уставных капиталах (фондах) рынков и торговых комплексов независимо от их балансовой стоимости и численности работников субъектам частного предпринимательства с условием сохранения профиля деятельности, принятия инвестиционных и социальных обязательств, а также передачу частным управляющим организациям функции исполнительного органа рынков и торговых комплексов на основе договора для организации и ведения бизнеса. При этом предусмотреть сохранение одного муниципального рынка в каждом районе с долей органа государственной власти на местах;

реализацию по решению хокима города Ташкента проектов по организации платных автомобильных парковочных мест вдоль автомобильных дорог на условиях государственно-частного партнерства, утверждение программ строительства многоуровневых автомобильных стоянок с привлечением частных инвесторов;

передачу субъектам предпринимательства, предложившим наибольшую сумму арендных платежей и инвестиционных обязательств, преимущественно имеющим опыт в реализации инновационных проектов в области дорожного движения, мест временного хранения автотранспортных средств, находящихся в ведении органов государственной власти на местах, в том числе расположенных на прилегающих территориях рынков и торговых комплексов, в аренду сроком до 10 лет на условиях государственно-частного партнерства. 3. Образовать Рабочую группу по координации проведения эксперимента по улучшению инвестиционного климата в городе Ташкенте (далее – Рабочая группа) в составе согласно приложению. Возложить на Рабочую группу (А. Н. Арипов): оперативное согласование и одобрение вопроса передачи функций дирекций малых промышленных зон частным управляющим организациям, а также параметров предлагаемых к реализации инвестиционных проектов и основных условий государственно-частного партнерства для последующего принятия решений хокима города Ташкента по вопросам предоставления земельных участков, реализации или передачи в аренду объектов государственной собственности;

обеспечение четкой координации деятельности министерств, ведомств, органов государственной власти на местах по оказанию ими практического содействия в решении организационно-технических вопросов, связанных с проведением эксперимента и реализацией инвестиционных проектов, оперативное принятие мер по недопущению фактов бюрократизма;

качественную организацию, координацию и мониторинг проведения эксперимента, оперативное рассмотрение и принятие согласованных решений по всем вопросам в рамках эксперимента. 4. Установить порядок, в соответствии с которым в рамках эксперимента: хокимиятом города Ташкента на еженедельной основе проводится День инвестора, в рамках которого, как правило, Рабочей группой рассматриваются инвестиционные предложения субъектов предпринимательства, в том числе иностранных инвесторов, о заключении инвестиционных договоров, предоставлении им земельных участков и реализации объектов государственной собственности для реализации инвестиционных проектов с размещением соответствующей информации на сайте хокимията города Ташкента;

предоставление земельных участков решением хокима города Ташкента для осуществления инвестиционной деятельности производится на условии предварительного резервирования земельного участка за инвестором сроком до одного года (с возможностью продления исходя из сложности проекта) с последующим оформлением права владения и пользования земельным участком после выполнения инвестором условий, указанных в инвестиционном договоре. При невыполнении инвестором принятых обязательств в соответствии с условиями и сроками, указанными в инвестиционном договоре, отменяется резервирование земельного участка без предоставления компенсации и возмещения убытков инвестору;

основанием для принятия решения хокима города Ташкента о реализации или передаче неиспользуемых объектов государственной собственности на основе инвестиционного соглашения является непредставление в месячный срок после направления запроса хокимиятом города Ташкента их балансодержателями предложений, предусматривающих меры по эффективному использованию неиспользуемого объекта, в том числе созданию объекта производства или сферы услуг, передаче объекта конкретным арендаторам, привлечению конкретного инвестора (партнера), а также конкретные сроки восстановления неиспользуемого объекта и источники финансирования;

согласование и одобрение со стороны Рабочей группы параметров предлагаемых к реализации инвестиционных проектов для последующего принятия решений хокима города Ташкента по вопросам предоставления земельных участков, реализации или передачи объектов государственной собственности осуществляется в течение десяти рабочих дней;

сбор, рассмотрение и согласование материалов по предоставлению земельных участков с уполномоченными органами и организациями осуществляются хокимиятом города Ташкента в установленном порядке в течение десяти рабочих дней, в том числе в электронной форме;

полномочия административного совета свободных экономических и малых промышленных зон города Ташкента переходят хокиму города Ташкента, который может делегировать эти полномочия полностью или частично дирекциям малых промышленных зон;

строительство необходимых внешних инженерно-коммуникационных сетей за пределами производственной площадки в рамках конкретных инвестиционных проектов может осуществляться за счет средств местного бюджета хокимията города Ташкента и других источников финансирования. 5. Установить, что с 1 октября 2018 года: отменяется порядок уплаты фиксированного налога юридическими лицами, оказывающими услуги по временному хранению автомототранспортных средств, с переходом на уплату единого налогового платежа либо общеустановленных налогов в порядке, установленном Налоговым кодексом Республики Узбекистан;

услуги по временному хранению автомототранспортных средств, независимо от месторасположения, оказываются юридическими лицами при оснащении мест временного хранения автомототранспортных средств системой видеонаблюдения и фиксации времени заезда и выезда автомототранспортных средств, позволяющей взаимодействовать с налоговыми органами. Государственному налоговому комитету Республики Узбекистан установить системный контроль за полнотой поступления выручки юридических лиц, оказывающих услуги временного хранения автомототранспортных средств. 6. Предоставить хокиму города Ташкента право заключать инвестиционные договоры с иностранными инвесторами при реализации инвестиционных проектов с долей иностранных инвестиций в эквиваленте более 10 миллионов долларов США при условии отсутствия требований со стороны иностранного инвестора дополнительных к установленным законодательством налоговых и таможенных льгот и преференций. 7. Согласиться с предложением хокимията города Ташкента, Министерства экономики, Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции о безвозмездной передаче на основании актов приема-передачи хокимияту города Ташкента зданий, сооружений и иной инфраструктуры авиакомпании «САР» НАК «Узбекистон хав ойуллари» с прилегающей территорией площадью 101,64 га, расположенных по адресу: город Ташкент, Сергелийский район, ул. Райхон, с последующим созданием на базе передаваемых объектов малой промышленной зоны «Индустриальный парк». 8. Хокимияту города Ташкента: а) совместно с районными хокимиятами в целях создания максимально комфортных условий для ведения бизнеса и создания благоприятного инвестиционного климата, повышения инвестиционной привлекательности города Ташкента в разрезе районов, а также реализации организационных мероприятий, необходимых для обеспечения экономического роста и повышения уровня жизни населения, в двухмесячный срок разработать: инвестиционные паспорта районов и города Ташкента, предусматривающие отражение возможностей и условий, имеющихся на соответствующих территориях;

концепцию развития инвестиционного климата в городе Ташкенте в разрезе территорий, определяющую основные цели управления инвестиционными процессами, меры по развитию приоритетных отраслей, ограничения, связанные с сохранением культурных и социальных объектов, благоприятного экологического состояния окружающей среды, а также показатели, характеризующие результативность концепции;

порядок встреч, проводов и обслуживания инвесторов в аэропортах, на вокзалах, объектах посещения, обеспечения их необходимыми транспортными и техническими средствами с определением ответственных лиц и источников финансирования; б) совместно с хокимиятом Ташкентской области в недельный срок внести в Кабинет Министров проект постановления Президента Республики Узбекистан по активизации деятельности малых промышленных зон города Ташкента, оптимальному использованию пустующих земельных участков, организации деятельности на их базе малых промышленных зон, предусмотрев, при необходимости, выделение земельных участков площадью не менее 20 га каждый для создания новых малых промышленных зон города Ташкента на территориях Ташкентской области, прилегающей к Алмазарскому, Юнусабадскому, Чиланзарскому и Сергелийскому районам города Ташкента; в) в месячный срок разработать календарный график встреч и переговоров хокимов города Ташкента и районов, а также их заместителей, в том числе поездок в зарубежные страны, для привлечения потенциальных инвесторов, доведения до иностранных партнеров информации об инвестиционном потенциале и условиях ведения бизнеса. 9. Возложить на исполняющего обязанности хокима города Ташкента Артикходжаева Ж. А. ответственность за: соблюдение инициаторами инвестиционных проектов градостроительных регламентов и требований по качеству строительно-монтажных работ;

безусловное, своевременное и качественное выполнение возложенных задач и функций, эффективную реализацию инвестиционных проектов, решение проблем субъектов предпринимательства, обратив в своей деятельности особое внимание на результативность проводимой работы по улучшению инвестиционного климата, руководствуясь принципами объективности и открытости, а также учет интересов населения города Ташкента;

обеспечение источниками финансирования обязательств государства, возникающих в результате реализации инвестиционных проектов в рамках эксперимента;

результативность мер, реализуемых в соответствии с пунктом 8 настоящего Указа;

сохранность старогородской части города Ташкента, объектов культурного наследия и благоприятного экологического состояния окружающей среды, повышение уровня и качества жизни населения, создание зеленых зон с посадкой декоративных деревьев и цветов, защиту от незаконной вырубки деревьев и насаждений;

оперативное реагирование на обращения и жалобы граждан, размещенные в социальных сетях и связанные с различного рода нарушениями (незаконная вырубка деревьев, повреждение объектов культурного наследия и др.). 10. Рабочей группе (А. Н. Арипов, С. Р. Холмурадов) обеспечить оперативное рассмотрение вопросов, вносимых в повестку дня Рабочей группы, а также безусловное выполнение возложенных задач и функций. 11. Возложить персональную ответственность на руководителей министерств и ведомств за оказание всесторонней поддержки хокимияту города Ташкента и субъектам предпринимательства, реализующим инвестиционные проекты, решение возникающих проблем. 12. Министерству строительства Республики Узбекистан совместно с хокимиятом города Ташкента в двухмесячный срок внести предложения по совершенствованию порядка выдачи разрешений на перепрофилирование объектов, расположенных в жилой зоне, с учетом особенностей и необходимости строительства объектов жилищного и гостиничного хозяйства, здравоохранения, образования, детских учреждений и иной социальной инфраструктуры. 13. Службе правового сопровождения реформ и координации правоохранительной деятельности аппарата Президента Республики Узбекистан: совместно с Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан установить действенный контроль и мониторинг за реализацией эксперимента;

совместно с хокимиятом города Ташкента по итогам эксперимента внести предложения по распространению действия настоящего Указа на другие регионы республики. Хокимияту города Ташкента ежемесячно представлять информацию о результативности принимаемых мер в соответствии с настоящим Указом в Кабинет Министров и аппарат Президента Республики Узбекистан. 14. Рекомендовать Сенату Олий Мажлиса Республики Узбекистан оказывать содействие Кенгашам народных депутатов города Ташкента и районов в организации и осуществлении эффективного депутатского контроля за деятельностью органов исполнительной власти города Ташкента и районов. 15. Национальной телерадиокомпании Узбекистана, Национальному информационному агентству Узбекистана и другим средствам массовой информации обеспечить широкое освещение положений настоящего Указа, имеющихся возможностей и результатов осуществления инвестиционных соглашений и преимуществ государственно-частного партнерства. 16. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А. Н., первого заместителя Государственного советника Президента Республики Узбекистан Мавлонова Б. М. и исполняющего обязанности хокима города Ташкента Артикходжаева Ж.А.". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи