



ЦПДИ: Орск – потенциальная пилотная площадка для международных проектов по защите экологии Каспия



НОВОСТИ В МИРЕ, 16 августа. /УЗИНФОРМ/. Один из крупнейших промышленных центров Оренбургской области, город Орск располагает необходимыми возможностями, чтобы стать пилотной площадкой для международного сотрудничества в сфере экологии и защиты биоразнообразия Каспия.



Такая точка зрения выражена высказано в экспертном комментарии Центра прогрессивных демократических инициатив (ЦПДИ), опубликованном по случаю подписания в казахском Актау международной конвенции о правовом статусе Каспийского моря.



В число региональных экологических проблем Прикаспия эксперты ЦПДИ включили масштабы рыболовства, освоение нефтяных и газовых месторождений на морском шельфе, пыльно-солевые бури и суховеи из-за пересыхания Аральского моря, сброс промышленных стоков в трансграничную реку Урал (Яик, Жайык).



Металлургические заводы и предприятия нефтяной и газовой промышленности Орска (35% от общего объема валовых выбросов в Оренбургской области) отмечены как один из основных источников техногенного загрязнения акватории Урала и Каспия.



Также в комментарии уделяется внимание статье под заголовком «Орский «котел» на фронте «мусорной войны», опубликованной на сайте новостного агентства «Лента Урал».



В публикации говорится, что в Орске выявлены 70 стихийных свалок, а «самая скандальная» свалка в Центральном районе Сочи появилась благодаря выходцам из Орска, инициаторам «самого скандального» самостроя курортной столицы России – шахты лифта к двухэтажному лаунж-бару с ночной танцплощадкой на крыше здания фешенебельного жилкомплекса «На Театральной».



Инициатором самостроя считается экс-глава Орской городской федерации спортивного преферанса (ОГФСП) Владислав Карпухин. В Сочи его знают как хозяина итальянской траттории «Феттуччине» (Fettuccine) и пафосного ресторана «Баран-Рапан» (Baran-Rapan), объединенных под брендом «Карпухина кухня». Также Карпухин владеет салоном услуг тайского массажа «Вай-Тай» (Whai Thai) и состоит в Совете по культуре при мэре города Анатолии Пахомове.



По сведениям СМИ Краснодарского края, самострой на территории ЖК «На Театральной» появился под лозунгами подготовки Сочи к приему Чемпионата мира по футболу. При этом на площадке местного филиала федеральной госкомпании ВГТРК (директор филиала – Олег Мозолюк) был свален строительный мусор, источающий ядовитый свалочный газ.



Перед началом и после окончания ЧМ 2018, в сочинской мэрии были проведены обыски, связанные с громкими уголовными делами о коррупции. На территории четырех районов города-курорта выявлены около 250 самостроев. 26 июля в эфире ВГТРК был показан телерепортаж «Мошенничество с недвижимостью: Сочи ждут новые аресты».



С 5 августа 2018 года в России действуют новые поправки к первой части Гражданского кодекса РФ, в которых прописаны определение «самовольная постройка» и конкретные основания для их демонтажа.



10 августа в рамках юбилейного Пятого саммита глав каспийских государств Россия, Казахстан, Азербайджан, Туркменистан и Иран подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Свои подписи под документом поставили президенты Владимир Путин, Нурсултан Назарбаев, Ильхам Алиев, Гурбангулы Бердымухамедов и Хасан Рухани.



«Актауская конвенция» призвана заменить советско-иранские договоренности 1921 и 1940 годов, с учетом новых геополитических реалий. Новый документ также пополнит договорно-правовую базу, к которой относится и Рамочная конвенция по защите морской среды Каспийского моря, подписанная в 2003 году. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи