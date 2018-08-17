



Погода в Узбекистане на 18 августа



ТАШКЕНТ, 17 августа. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 18 августа, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 18-20о, днем 34-36о. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 17-22о, днем 32-37о. в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 18-23о, днем 32-37о. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 18-23о, днем 32-37о. в Ташкентской области:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 18-23о, днем 32-37о. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25о, днем 34-39о. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 17-22о, днем 31-36о. в горных районах Республики:

Небольшая, местами переменная облачность, в отдельных районах возможен кратковременный дождь, грозы. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью15-20о, днем 23-28о. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи