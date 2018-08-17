В Узбекистан прибыл с визитом глава Таджикистана

ТАШКЕНТ, 17 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Узбекистан прибыл с двухдневным государственным визитом Президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Визит предпринят с целью обсуждения на высшем уровне вопросов развития межгосударственного сотрудничества, актуальных проблем международной и региональной политики, подписания пакета двусторонних документов, в том числе, Совместного заявления глав государств, Договора о стратегическом партнерстве и других межгосударственных, межправительственных, межведомственных документов.

По прибытии в Ташкент глава Таджикистана вместе с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым посетили площадь Мустакиллик и возложили цветы к Монументу независимости и гуманизма.

Программой визита также запланированы встречи таджикского лидера со спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Нурдинжоном Исмоиловым, премьер-министром Абдуллой Ариповым, посещение Самарканда, а также проведение выставки промышленной продукции Таджикистана.

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