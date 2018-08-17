МИД Узбекистана посетила делегация США

ТАШКЕНТ, 17 августа. /УЗИНФОРМ/. 16 августа внешнеполитическое ведомство Узбекистана посетила прибывшая с рабочим визитом в страну делегация США во главе с помощником Торгового представителя по Южной и Центральной Азии Марком Линскоттом.

Встреча была организована с целью обсуждения вопросов развития межгосударственного сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, хода реализации достигнутых ранее двусторонних договоренностей, возможностей реализации новых совместных проектов.

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