Новый посол Малайзии в Узбекистане приступает к своим обязанностям

ТАШКЕНТ, 17 августа. /УЗИНФОРМ/. 16 августа глава ведомств внешней политики Узбекистана Абдулазиз Камилов принял копии верительных грамот у вновь назначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Малайзии Хенди Ассана.

В ходе аудиенции глава МИД и его гость рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортной, туристической и других областях.

Напомним, что с июня 2015 по февраль текущего года послом Малайзии в Узбекистане являлась Дато Нораини бинти Абд Хамид.

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