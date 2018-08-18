Определены даты празднования Курбан-хайита в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 18 августа. /УЗИНФОРМ/. 15 августа Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О праздновании Курбан хайита".

В документе говорится:

"В целях достойного празднования Курбан хайита, занимающего особое место в духовной жизни нашего народа и олицетворяющего благие идеи священной исламской религии, утверждения в обществе атмосферы гуманизма, взаимного уважения, милосердия, щедрости и благодарности, воспитания молодежи на основе этих высоких человеческих качеств:

1. Принимая во внимание решение Управления мусульман Узбекистана о совпадении в 2018 году первого дня Курбан хайита с 21 августа (вторник), а также в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан №УП-5290 от 28 декабря 2017 года "Об установлении дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и переносе выходных дней в 2018 году", первые три дня Курбан хайита – 21-23 августа широко отметить в стране как праздник.

2. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента совместно с Фондом по поддержке общественной деятельности ветеранов Узбекистана "Нуроний", Республиканским советом по координации деятельности органов самоуправления граждан и другими общественными структурами на высоком уровне, в соответствии с национальными и религиозными ценностями нашего народа осуществить необходимые мероприятия в связи с проведением Курбан хайита на местах.

3. Рекомендовать Национальной телерадиокомпании Узбекистана, Национальному информационному агентству Узбекистана и другим средствам массовой информации широко освещать мероприятия, связанные с празднованием Курбан хайита.

4. В абзаце шестом пункта 2 Указа Президента Республики Узбекистан от 28 декабря 2017 года № УП–5290 "Об установлении дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и переносе выходных дней в 2018 году" слова "на пятницу 24 августа" заменить словами "на среду 22 августа".

5. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на премьер-министра Республики Узбекистан А.Н.Арипова".

УЗИНФОРМ