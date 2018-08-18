В Туркменабате прошел узбекско-туркменский бизнес-форум

В Туркменабате прошел узбекско-туркменский бизнес-форум18.08.2018 15:09
НОВОСТИ В МИРЕ, 18 августа. /УЗИНФОРМ/. 16 августа в Туркменабат (Лебапский велаят Туркменистана) был проведен совместный узбекско-туркменский деловой форум, организованный в рамках сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах между администрациями Лебапского велаята Туркменистана и Бухарской области Узбекистана.
В форуме приняли участие представители официальных и деловых кругов обеих стран, которые обсудили пути развития сотруднеичества в сефрах торговли, экономики, промышленности.
В рамках бизнес-форума было организовано концертное выступление мастеров искусств.
УЗИНФОРМ