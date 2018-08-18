



В Туркменабате прошел узбекско-туркменский бизнес-форум



НОВОСТИ В МИРЕ, 18 августа. /УЗИНФОРМ/. 16 августа в Туркменабат (Лебапский велаят Туркменистана) был проведен совместный узбекско-туркменский деловой форум, организованный в рамках сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах между администрациями Лебапского велаята Туркменистана и Бухарской области Узбекистана.



В форуме приняли участие представители официальных и деловых кругов обеих стран, которые обсудили пути развития сотруднеичества в сефрах торговли, экономики, промышленности. В рамках бизнес-форума было организовано концертное выступление мастеров искусств. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи