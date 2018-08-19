



Узбекистан и Туркменистан продолжили работу по демаркации границы



ТАШКЕНТ, 19 августа. /УЗИНФОРМ/. 17 августа в Ташкенте завершила недельную работу очередная встреча рабочих групп совместной узбекско-туркменской межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации Государственной границы между двумя странами. В ходе встречи представители сторон рассмотрели итоги выполненных совместных полевых топографо-геодезических работ на отдельных участках совместной границы и достигнули договоренности по их продолжению. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи