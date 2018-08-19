В Ташкенте прошли узбекско-таджикские переговоры в верхах

ТАШКЕНТ, 19 августа. /УЗИНФОРМ/. 17 августа в Узбекистан прибыл с двухдневным государственным визитом глава Таджикистана Эмомали Рахмон.

Возложив цветы к Монументу независимости, таджикский лидер проследовал в резиденцию Куксарой, где главы двух государств обсудили в узком и расширенном форматах с участием правительственных делегаций обеих стран актуальные вопросы развития сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, транспортно-коммуникационной, энергетической, нефтегазовой, инвестиционной, сельскохозяйственной и водохозяйственной, туристической и других сферах, углубления взаимодействия в рамках международных организаций и структур, рассмотрели ход реализации достигнутых ранее договоренностей.

По завершении встречи на высшем уровне были подписаны Совместное заявление и Договор о стратегическом партнерстве между Республикой Узбекистан и Республикой Таджикистан, ряд документов о сотрудничестве в сферах стандартизации, метрологии и сертификации, антимонопольной политики и защиты прав потребителей, проведения совместных научных исследований в геологии, взаимодействия в научно-технической, сельскохозяйственной сферах, в области продовольственной безопасности, образования, молодежной политики, культуры и искусства, соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурно-гуманитарном сотрудничестве между регионами двух стран, в частности, Сурхандарьинской и Хатлонской, Самаркандской и Согдийской областями.

По итогам переговоров Президент Таджикистана в знак дружбы между двумя народами подарил Шавкату Мирзиёеву книгу "Чашмаи хирад" - сборник произведений великого поэта и мыслителя Алишера Навои в переводе на таджикский язык.

Далее президенты посетили выставку промышленной продукции Таджикистана в НВК "Узэкспоцентр", посетили завод "Artel" в Ташкенте, а вечером стали гостями концерта "Вечер дружбы" во Дворце международных форумов "Узбекистон".

Во второй, заключительный день визита глава Таджикистана отправился в Самарканд, где в сопровождении Шавката Мирзиёева посетил мавзолеи Ислама Каримова и Амира Темура, обсерваторию Улугбека, музей "Афросиаб", комплекс Регистан и другие исторические памятники, после чего Эмомали Рахмон отбыл на родину.

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