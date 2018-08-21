Новый посол Туркменистана посетил МИД Узбекистана

ТАШКЕНТ, 21 августа. /УЗИНФОРМ/. 20 августа руководитель ведомства внешней политики Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана Язгулы Маммедовым, прибывшим в Ташкент для вступления в должность.



В ходе состоявшейся беседы стороны провели обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях, ходе реализации достигнутых ранее договоренностей.

Язгулы Маммедов, ранее являвшийся главой дипимиссии Туркменистана в Малайзии, в Государстве Бруней-Даруссалам, в Республике Индонезия и Королевстве Таиланд, сменит в должности Шири Шириева, работавшего в Узбекистане с июня 2012 года по июль нынешнего.

УЗИНФОРМ