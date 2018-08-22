Глава государства поздравил узбекистанцев

ТАШКЕНТ, 22 августа. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к гражданам страны и соотечественникам с поздравлениями по случаю празднования священного для всех мусульман Курбан-хайита.

В обращении главы государства говорится:

"Дорогие соотечественники!

Мне доставляет огромное удовольствие искренне, от всего сердца поздравить вас, всех мусульман нашей страны, весь наш народ со священным праздником Курбан-хайит, выразить вам свои наилучшие пожелания.

Неоценимы место и значение Курбан-хайита в утверждении таких благородных качеств в нашей духовной жизни, как великодушие, милосердие, дружба и согласие. В этот радостный праздник все мы, прежде всего, благодарим Всевышнего за нынешние светлые дни, мир и чистое небо над нашей Родиной.

Осуществляемые нами сегодня реформы во имя всестороннего развития страны, обеспечения благополучной жизни народа, счастливого будущего наших дорогих детей, в том числе принимаемые меры по коренному совершенствованию работы в духовно-просветительской сфере широко признаются мировым сообществом, авторитетными международными организациями.

На состоявшемся недавно в Вашингтоне представительном международном форуме по вопросам свободы вероисповедания, усилия Узбекистана в этой области были высоко оценены. Это в очередной раз свидетельствует о большом признании проводимой нами работы в этом направлении.

Мы уделяем особое внимание изучению богатого научно-духовного наследия наших великих предков, внесших огромный вклад в развитие исламской цивилизации, воспитанию нашей молодежи в духе высоких ценностей гуманизма.

Сегодня, когда в мире усиливаются попытки различных деструктивных сил использовать нашу священную религию в корыстных целях, все более важное значение приобретают вопросы разъяснения подрастающему поколению гуманистической сути ислама, воспитания молодежи гармонично развитыми, просвещенными личностями. Для того, чтобы начатые нами реформы в этой сфере дали ожидаемый результат, нам, всему нашему народу необходимо неустанно трудиться, быть еще более сплоченными.

В эти лучезарные дни наши соотечественники, совершающие священный Хадж, в своих молитвах благодарят у Всевышнего и просят мира и благополучия нашей страны и народу. Уверен, что наши мусульмане, вернувшись из Хаджа, внесут достойный вклад воспитание молодежи в духе любви и преданности Родине.

Установление в нашей стране трех выходных дней в связи с Курбан-хайитом придало ему особую радость и теплоту.

В этот светлый праздник мы от всей души поздравляем народы мусульманских стран ближнего и дальнего зарубежья, всех наших друзей, желаем им мира, благополучия и прогресса.

Уважаемые соотечественники!

Еще раз поздравляю всех вас со священным Курбан-хайитом.

Пусть сбудутся молитвы и добрые пожелания, которые возносят наш народ в эти благословенные дни!

Пусть всегда царят мир и спокойствие в каждой семье, во всей нашей стране!".

УЗИНФОРМ