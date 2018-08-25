Делегация Беларуси завершила визит в Узбекистана

Делегация Беларуси завершила визит в Узбекистана25.08.2018 10:09
ТАШКЕНТ, 25 августа. /УЗИНФОРМ/. 24 августа делегация официальных и деловых кругов Республики Беларусь во главе с заместителем премьер-министра Михаилом Русым завершила трехдневный визит в Узбекистан, предпринятый с целью участия в прошедшем в Ташкенте 6-м заседании совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству.
В рамках проведенных встреч и переговоров были обсуждены перспективы развития межгосударственного сотрудничества в сферах экономики и торговли, инвестиций, туризма, науки, образования и культуры.
УЗИНФОРМ