Делегация Беларуси завершила визит в Узбекистана

ТАШКЕНТ, 25 августа. /УЗИНФОРМ/. 24 августа делегация официальных и деловых кругов Республики Беларусь во главе с заместителем премьер-министра Михаилом Русым завершила трехдневный визит в Узбекистан, предпринятый с целью участия в прошедшем в Ташкенте 6-м заседании совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству.

В рамках проведенных встреч и переговоров были обсуждены перспективы развития межгосударственного сотрудничества в сферах экономики и торговли, инвестиций, туризма, науки, образования и культуры.

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