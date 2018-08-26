



Делегация Узбекистана приняла участие в заседании СНК ШОС



НОВОСТИ В МИРЕ, 26 августа. /УЗИНФОРМ/. 24 августа в городе Чолпон-Ата (Кыргызстан) завершило работу очередное заседание Совета национальных координаторов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, стартовавшее 20 августа. На повестку дня встречи были вынесены вопросы реализации инициатив глав государств-членов ШОС, озвученных в рамках Саммита ШОС 10 июня, ход подготовки к проведению заседания Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов ШОС и другие вопросы. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи