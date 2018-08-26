Делегация Узбекистана приняла участие в заседании СНК ШОС

Делегация Узбекистана приняла участие в заседании СНК ШОС26.08.2018 11:20
НОВОСТИ В МИРЕ, 26 августа. /УЗИНФОРМ/. 24 августа в городе Чолпон-Ата (Кыргызстан) завершило работу очередное заседание Совета национальных координаторов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, стартовавшее 20 августа.
На повестку дня встречи были вынесены вопросы реализации инициатив глав государств-членов ШОС, озвученных в рамках Саммита ШОС 10 июня, ход подготовки к проведению заседания Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов ШОС и другие вопросы.
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