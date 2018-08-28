Делегация МИД Узбекистана отправилась в Афганистан

НОВОСТИ В МИРЕ, 28 августа. /УЗИНФОРМ/. Делегация МИД Узбекистана во главе с руководителем ведомства Абдулазизом Камиловым отправилась с визитом в Исламскую Республику Афганистан.

27 августа делегация была принята Президентом ИРИ Мухаммадом Ашрафом Гани, а также провела встречи с советником Президента Афганистана по вопросам национальной безопасности Хамдуллой Мухибом, главой Исполнительной власти Абдуллой Абдуллой и заместителем министра иностранных дел Насиром Андишой.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортной и энергетической сферах, ход реализации достигнутых ранее договоренностей.

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