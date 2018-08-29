Глава государства провел совещание правительства

ТАШКЕНТ, 29 августа. /УЗИНФОРМ/. 28 августа Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание правительства, которое было организовано с целью обсуждения актуальных вопросов развития автотранспортной отрасли страны.

На повестку дня было вынесено рассмотрение текущего положения дел в сфере, анализ имеющихся проблем и поиск путей по устранению имеющихся недостатков, вопросы развития внутренних межрайонных и междугородних маршрутов, совершенствования имеющейся инфраструктуры и технического обеспечения перевозок пассажиров, закупки нового автотранспорта, налаживания системы экспедиторских услуг, государственного регулирования тарифов на оказание услуг перевозки пассажиров, введения системы электронной оплаты проезда в Ташкенте.

Глава государства указал на необходимость передачи функций по координации деятельности транспортных служб частным операторам-диспетчерам на основе государственно-частного партнерства. Так, им намечено передать 10 115 остановок, 17 автовокзалов и автостанций, принадлежащих государству.

Для повышения доли легальных перевозчиков необходимо организовать 13 автопредприятий, закупить в текущем году 400, до конца следующего года – 780 автобусов "Исузу".

В связи с тем, что Узбекское агентство по автомобильному транспорту все еще не наладило реализацию комплексной государственной политики по развитию транспортной сферы, следует организовать государственный орган, который будет координировать деятельность и осуществлять единую государственную политику в сфере автомобильных, железнодорожных и воздушных путей сообщения, метро и речного транспорта.

Ответственным лицам поручено внести предложения по организации Министерства транспорта.

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