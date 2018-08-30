Узбекистан назначил посла в Австрии

ТАШКЕНТ, 30 августа. /УЗИНФОРМ/. 29 августа в ведомстве внешней политики Узбекистана было проведено назначение Шерзода Асадова Чрезвычайным и Полномочным Послом страны в Австрии.

Ранее (с октября прошлого года) он являлся временным поверенным в делах Узбекистана в Австрии, до этого занимал должности советника посольства и помощника министра иностранных дел.

Одновременно Ш.Асадов будет являться Постоянным представителем Узбекистана при ОБСЕ и других международных организациях в Вене.

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