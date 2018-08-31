В Ташкенте обсуждены актуальные вопросы развития сотрудничества между Узбекистаном и РФ

ТАШКЕНТ, 31 августа. /УЗИНФОРМ/. 30 августа в Ташкенте завершились очередные политические консультации по линии ведомств внешней политики Узбекистана и России, для участия в которыхв страну прибыла с визитом делегация во главе с заместителем директора Третьего департамента стран СНГ МИД РФ Евгением Терёхиным.

В течение трех дней представители сторон провели переговоры по совершенствованию и инвентаризации договорно-правовой базы межгосударственного взаимодействия, обсудили практические аспекты развития сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, инновационной, атомно-энергетической и космической сферах.

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