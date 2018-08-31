В МИД Узбекистана произведены новые дипломатические назначения

ТАШКЕНТ, 31 августа. /УЗИНФОРМ/. 30-31 августа в ведомстве внешней политики Узбекистана были произведены новые изменения в составе дипломатического корпуса страны.

Так, новым Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в Итальянской Республике стал Отабек Акбаров, ранее работавший начальником Управления сотрудничества со странами Южной Азии, Ближнего, Среднего Востока и Африки МИД.

Генеральным консулом Республики Узбекистан в г.Санкт-Петербурге (Российская Федерация) был назначен Джахонгир Иргашев, ранее работавший в Главном управлении стратегического анализа и планирования МИД.

Кроме того, Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в Королевстве Испания стал Жахонгир Ганиев, работавший советником Посольства, Временным поверенным в делах Узбекистана в Испании.

УЗИНФОРМ