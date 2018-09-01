Глава государства поздравил узбекистанцев с главным национальным праздником

ТАШКЕНТ, 1 сентября. /УЗИНФОРМ/. 1 сентября в Узбекистане отмечается 27-я годовщина со дня объявления независимости страны. По этому случаю граждан и соотечественников поздравил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

В обращении главы государства говорилось:

"Искренне, от всего сердца поздравляю вас, мои дорогие, и в вашем лице весь наш народ с самым великим, самым дорогим праздником – Днем независимости, широко отмечаемым ныне во всех городах и селах нашего родного Узбекистана. В этот светлый день, ставший для нас началом новой эпохи и свободной жизни, мы вновь глубоко осознаем, какой сложный и вместе с тем славный путь преодолел наш народ.

В текущем году в нашей стране вновь достигнуты высоких успехи, произошли значительные преобразования. Введены в строй высокотехнологичные заводы и предприятия. Выращены богатые урожаи сельхозкультур, увеличился объем экспорта продукции. За минувший период этого года совокупные реальные доходы населения выросли на 12 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Программы "Обод кишлок" и "Обод махалла" привнесли дух обновлений и атмосферу созидания даже в самые отдаленные районы нашей страны. За последние полтора года для сельских жителей по обновленным проектам построено 38 тысяч 543 комфортных дома, новое жилье обрели 40 тысяч семей.

Удовлетворенность народа жизнью – самая высокая и справедливая оценка, данная нашей, прежде всего моей как Президента работе, деятельности руководителей и ответственных лиц всех уровней, депутатов и сенаторов, всех государственных ведомств. Если доволен народ, то и Всевышний будет доволен нами.

Предстоит решить еще множество задач по повышению конкурентоспособности экономики, обеспечению занятости молодежи, обеспечению социальной справедливости, развитию сфер здравоохранения и образования. Подчеркнул, что все актуальные вопросы будут решаться на основе диалога с народом, посредством глубоко продуманных мер.

В этот светлый праздник я с сыновней любовью преклоняюсь перед нашим трудолюбивым, отважным и щедрым, великодушным и благородным народом, являющимся творцом и созидателем всех наших успехов!".

Главные торжественные мероприятия по случаю праздника были проведены во Дворце международных форумов "Узбекистон", где вечером был дан большой праздничный концерт, а утром состоялось возложение цветов к Монументу независимости и гуманизма на площади Независимости в Ташкенте.

Также в рамках праздника были вручены государственные награды зарубежным деловым людям, государственным и общественным деятелям, группе соотечественников, внесших большой вклад в развитие страны, достигших высоких результатов в различных сферах деятельности.

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