



В Узбекистане объявили амнистию для 261 заключенного



ТАШКЕНТ, 2 сентября. /УЗИНФОРМ/. 30 августа Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал Указ "О помиловании группы лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления". Документом предписывается "в целях практического воплощения принципа милосердия и гуманизма, а также таких благородных качеств нашего народа, как великодушие, снисхождение и благородство" в преддверии празднования 27-й годовщины независимости Республики Узбекистан, в соответствии с пунктом 23 статьи 93 Конституции Республики Узбекистан помиловать 261 гражданина, отбывающих наказание в виде лишения свободы, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления.



Согласно указу, из учреждений по исполнению наказания освобождаются 215 лиц, которые будут возвращены к семье и близким, а также сокращаются сроки наказания в виде лишения свободы, назначенного в отношении 46 лиц.



5 помилованных составляют лица в возрасте свыше 60 лет, 135 – лица, участвовавшие в деятельности запрещенных организаций.



Указом ответственным министерствам и ведомствам поручено оказать содействие помилованным лицам в социальной адаптации, привлечении к полезному труду, избрании здорового образа жизни и занятии достойного места в обществе.



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