Глава Узбекистана почтил память Первого Президента

ТАШКЕНТ, 3 сентября. /УЗИНФОРМ/. 2 сентября в Узбекистане прошли мероприятия в память о Первом Президенте страны Исламе Каримове, ушедшем из жизни 2 года назад.

В честь памятной даты Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев возложил цветы к подножию памятника своему предшественнику в Научно-просветительском мемориальном комплексе его имени в Ташкенте, а также в этот день возложение цветов к подножию памятника Первому Президенту состоялось в Самарканде и Карши, где родился и работал узбекский лидер.

Затем в столичном доме церемоний "Навруз" был дан поминальный обед.