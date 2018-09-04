Глава Узбекистана стал почетным гостем саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств

НОВОСТИ В МИРЕ, 4 сентября. /УЗИНФОРМ/. 3 сентября в городе Чолпон-Ата (Кыргызстан) был проведен саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств, в котором приняли участие главы государств-членов организации Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков и Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, а также приглашенные в качестве почетных гостей Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Венгерской Республики Виктор Орбан.

Форум высокого уровня был организован с целью обсуждения актуальных вопросов развития сотрудничества между тюркоязычными странами в сферах политики, экономики и торговли, инвестиций, инноваций, транспорта и связи, туризма, науки и образования, культуры и других.

В своем выступлении на саммите Шавкат Мирзиёев предложил активизировать развитие связей в рамках Совета сотрудничества тюркоязычных государств в сферах бизнеса, банков и финансов, промышленности, науки, туризма, обеспечения безопасности.

Глава Узбекистана также поздравил Президента Сооронбая Жээнбекова в связи с переходом председательства в Совете сотрудничества тюркоязычных государств к Кыргызской Республике.

В тот же день Президент Узбекистана возвратился в Ташкент.

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