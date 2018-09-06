В Ташкенте проведены узбекско-египетские переговоры на высшем уровне

ТАШКЕНТ, 6 сентября. /УЗИНФОРМ/. 5 сентября в Ташкенте в резиденции Куксарой были проведены переговоры между Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и прибывшим с официальным визитом в страну Президентом Арабской Республики Египет Абдулфаттахом ас-Сиси.

Встреча на высшем уровне состоялась в узком и расширенном форматах с участием правительственных делегаций и была посвящена обмену мнениями о текущем состоянии и перспективах дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической, сельскохозяйственной, инвестиционной, инновационной и научно-технической сферах, в области спорта, туризма и культуры, актуальных вопросах региональной и международной политики, представляющих взаимный интерес.

По сообщению пресс-службы главы государства, на переговорах была отмечена готовность Узбекистана экспортировать востребованные на рынке Египта товары электротехнической, машиностроительной, металлургической, химической и нефтехимической, легкой, пищевой промышленности, сельскохозяйственной и иной продукции.

Египетская сторона указала на наличие возможностей для поставки в Узбекистан лекарств, медицинского оборудования, мебели, нефтехимической продукции, мрамора, кожевенной и пластиковой продукции, а также услуг.

По итогам переговоров главы Узбекистана и Египта приняли Совместное заявление.

Между правительствами и министерствами двух стран подписано 12 документов касательно сотрудничества в сферах туризма, инвестиций, налогов, юстиции, сельского хозяйства, культурного наследия и спорта, иностранных дел и вопросов молодежи.

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