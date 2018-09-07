



Проведена церемония аккредитации послов Туркменистана, Малайзии и Беларуси



ТАШКЕНТ, 7 сентября. /УЗИНФОРМ/. 6 сентября Президент Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял верительные грамоты вновь назначенных Чрезвычайных и Полномочных послов Республики Беларусь Леонида Маринича, Малайзии Хенди Ассана и Туркменистана Язгулы Маммедова. В ходе церемонии глава государства поздравил послов с началом их дипломатической миссии в Республике, а также стороны подтвердили взаимное стремление к дальнейшему развитию межгосударственного сотрудничества по всему спектру направлений. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи